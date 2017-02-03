3 февраля 2017
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5 февраля Церкви передадут ключи от Сампсониевского собора Петербурга

Торжественное возвращение Сампсониевского собора Русской Православной Церкви пройдет в Санкт-Петербурге 5 февраля 2017 года.

Передача состоится по окончании Божественной литургии в храме, сообщает сайт «Патриархия.ru».

Ключи от возвращенного Церкви храма настоятелю собора архимандриту Серафиму (Шкредю) передаст Николай Буров, директор музея-памятника «Исаакиевский собор», в состав которого ранее входил Сампсониевский собор.

Сампсониевский собор — действующий православный храм, один из немногих сохранившихся в Петербурге памятников архитектуры и искусства первой половины XVIII века. Он был освящен в честь святого Сампсона Странноприимца, в день памяти которого — 10 июля 1709 года — Петр I одержал победу над шведами в Полтавской битве.

В 1938 храм был закрыт, после чего в нем размещался магазин готового платья. В 1984 году собор вошел в состав Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор». В качестве музея он был открыт 2000 году.

С 2010 года в Сампсониевском соборе проводятся ежедневные богослужения. В 2017 году собор полностью возвращен в управление Русской Церкви.

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Фото с сайта patriarchia.ru

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