5 февраля Церкви передадут ключи от Сампсониевского собора Петербурга
Передача состоится по окончании Божественной литургии в храме, сообщает сайт «Патриархия.ru».
Ключи от возвращенного Церкви храма настоятелю собора архимандриту Серафиму (Шкредю) передаст Николай Буров, директор музея-памятника «Исаакиевский собор», в состав которого ранее входил Сампсониевский собор.
Сампсониевский собор — действующий православный храм, один из немногих сохранившихся в Петербурге памятников архитектуры и искусства первой половины XVIII века. Он был освящен в честь святого Сампсона Странноприимца, в день памяти которого — 10 июля 1709 года — Петр I одержал победу над шведами в Полтавской битве.
В 1938 храм был закрыт, после чего в нем размещался магазин готового платья. В 1984 году собор вошел в состав Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор». В качестве музея он был открыт 2000 году.
С 2010 года в Сампсониевском соборе проводятся ежедневные богослужения. В 2017 году собор полностью возвращен в управление Русской Церкви.
Читайте также:
Светлый Санкт-Петербург
Три книги о Петербурге
Санкт-Петербург — мечта о Европе, которая не сбылась
Фото с сайта patriarchia.ru
Комментарии