20 октября 2017
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23 октября в МПГУ пройдет брейн-ринг о Царской семье

23 октября в 18:00 в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ) пройдет молодежная интеллектуальная игра «Царский путь».

Игра будет посвящена периоду правления святого императора Николая II, в частности будут затронуты темы Русско-Японской и Первой Мировой войн, часть вопросов коснется социальных и политических проблем того времени, сообщает пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Кроме того, особое внимание на игре будет уделено святой Царской семье.

Игра пройдет в формате брейн-ринга и будет состоять из двух туров, финалистов ждут памятные и ценные призы.

Участниками брейн-ринга выступят студенты светских и православных вузов, команды московских приходов, а так же сборные команды из желающих принять участие. Всего примут участие 12 команд по 5 человек в каждой.

Начало брейн-ринга в 18:00 в МПГУ по адресу: г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1/1.

Организаторами игры являются Синодальный отдел по делам молодежи совместно с Издательским советом Русской Православной Церкви при участии МГПУ.

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Фото с сайта mpgu.su

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