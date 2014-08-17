17 августа 2014
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Преображение Господне: фрески и картины

20 изображений Преображения Господня в произведениях мировой живописи

19 августа Православная Церковь отмечает великий двунадесятый праздник Преображение Господне.

По свидетельству Евангелий (Мф. 17, 1-6; Мк. 9, 1-8; Лк. 9, 28-36) в этот день Спаситель взял с Собой Своих ближайших учеников – апостолов Петра, Иакова и Иоанна – на гору Фавор, где во время молитвы преобразился перед ними во всей Своей Божественной славе.

При этом также присутствовали пророки Илия и Моисей, с которыми Господь разговаривал о Своих будущих страданиях.

В Преображении Господь явил людям не только Свою Божественную славу, но и показал им прообраз их собственного будущего преображения после всеобщего воскресения из мертвых.

Праздник Преображения стал отмечаться достаточно рано — в IV веке. Изначально он отмечался только в Святой Земле, однако с V века получил широкое распространение по всему христианскому Востоку. Начиная с 900 года его стали отмечать в Византии.

В народной традиции этот праздник также называют Яблочным Спасом, так как в этот день в храмах освящают яблоки нового урожая, которые с этого дня можно уже есть.

20 изображений Преображения Господня в произведениях мировой живописи. Фрески и картины

Преображение Господне

Фра Беато Анжелико. Преображение Господне. 1440-41 гг. Монастырь Сан Марко, Флоренция

Преображение Господне

Рафаэль Санти.
Преображение Господне. 1518-1520 гг.
Пинакотека Ватикана

Преображение Господне

Дуччо ди Буонисенья.
Преображение Господне. Маэста (алтарный образ). Сиена. 1308-11 гг.
Лондон. Национальная галерея

Преображение Господне

Джованни Беллини.
Преображение Господне. Ок. 1455.
Венеция. Музей Коррер

Преображение Господне

Пьетро Перуджино.
Преображение Господне. 1500.
Палаццо деи Приори, Перуджа

Преображение Господне

Лодовико Караччи.
Преображение Господне. 1594-95 гг.
Национальная пинакотека Болоньи. Италия

Преображение Господне

Тициан Вечеллио.
Преображение Господне. 1560 г.
Церковь Сан-Сальваторе, венеция

Преображение Господне

Лоренцо Лотто.
Преображение Господне. 1510 г.
Пинакотека Комунале, Реканати

Преображение Господне

Джованни Беллини.
Преображение Господне. 1480 г.
Музей Каподимонте, Неаполь

Преображение Господне

Паоло Веронезе.
Преображение Господне. 1555 г.
Кафедральный собор. Монтаньяна

Преображение Господне

Джованни Джироламо Савольдо.
Преображение Господне. XVI в.
Галерея Уффици, Флоренция

Преображение Господне

Герард Давид.
Преображение Христово. 1520 г.
Нотр-Дам в Брюгге

Преображение Господне

Джованни Баттиста Паджи
Преображение Господне. 1596 г.

Преображение Господне

Джованни Баттиста Морони.
Преображение Господне. XVI в.
Частная коллекция, Бергамо, Италия

Преображение Господне

Джузеппе Чезари (1568-1640). Преображение Господне. Художественная Галерея Ференс, Халл, Англия

Преображение Господне

Карл Генрих Блох (1834-1890).
Преображение Христа

Преображение Господне

Мастер университетского алтаря.
Преображение Господне. 1500 г.
Картинная галерея. Кассель. Германия

Преображение Господне

Андрей Иванович Иванов.
Преображение Господне. Между 1807 и 1809 гг.
ГРМ, Спб.

Преображение Господне

Александр Андреевич Иванов.
Преображение Господне. Эскиз. Кон.1840 — нач.1850-х гг.
ГТГ, Москва

Преображение Господне

Александр Андреевич Иванов. 1850-е
Бумага, акварель

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