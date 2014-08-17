Преображение Господне: фрески и картины

19 августа Православная Церковь отмечает великий двунадесятый праздник Преображение Господне.
По свидетельству Евангелий (Мф. 17, 1-6; Мк. 9, 1-8; Лк. 9, 28-36) в этот день Спаситель взял с Собой Своих ближайших учеников – апостолов Петра, Иакова и Иоанна – на гору Фавор, где во время молитвы преобразился перед ними во всей Своей Божественной славе.
При этом также присутствовали пророки Илия и Моисей, с которыми Господь разговаривал о Своих будущих страданиях.
В Преображении Господь явил людям не только Свою Божественную славу, но и показал им прообраз их собственного будущего преображения после всеобщего воскресения из мертвых.
Праздник Преображения стал отмечаться достаточно рано — в IV веке. Изначально он отмечался только в Святой Земле, однако с V века получил широкое распространение по всему христианскому Востоку. Начиная с 900 года его стали отмечать в Византии.
В народной традиции этот праздник также называют Яблочным Спасом, так как в этот день в храмах освящают яблоки нового урожая, которые с этого дня можно уже есть.
20 изображений Преображения Господня в произведениях мировой живописи. Фрески и картины
Фра Беато Анжелико. Преображение Господне. 1440-41 гг. Монастырь Сан Марко, Флоренция
Рафаэль Санти.
Преображение Господне. 1518-1520 гг.
Пинакотека Ватикана
Дуччо ди Буонисенья.
Преображение Господне. Маэста (алтарный образ). Сиена. 1308-11 гг.
Лондон. Национальная галерея
Джованни Беллини.
Преображение Господне. Ок. 1455.
Венеция. Музей Коррер
Пьетро Перуджино.
Преображение Господне. 1500.
Палаццо деи Приори, Перуджа
Лодовико Караччи.
Преображение Господне. 1594-95 гг.
Национальная пинакотека Болоньи. Италия
Тициан Вечеллио.
Преображение Господне. 1560 г.
Церковь Сан-Сальваторе, венеция
Лоренцо Лотто.
Преображение Господне. 1510 г.
Пинакотека Комунале, Реканати
Джованни Беллини.
Преображение Господне. 1480 г.
Музей Каподимонте, Неаполь
Паоло Веронезе.
Преображение Господне. 1555 г.
Кафедральный собор. Монтаньяна
Джованни Джироламо Савольдо.
Преображение Господне. XVI в.
Галерея Уффици, Флоренция
Герард Давид.
Преображение Христово. 1520 г.
Нотр-Дам в Брюгге
Джованни Баттиста Паджи
Преображение Господне. 1596 г.
Джованни Баттиста Морони.
Преображение Господне. XVI в.
Частная коллекция, Бергамо, Италия
Джузеппе Чезари (1568-1640). Преображение Господне. Художественная Галерея Ференс, Халл, Англия
Карл Генрих Блох (1834-1890).
Преображение Христа
Мастер университетского алтаря.
Преображение Господне. 1500 г.
Картинная галерея. Кассель. Германия
Андрей Иванович Иванов.
Преображение Господне. Между 1807 и 1809 гг.
ГРМ, Спб.
Александр Андреевич Иванов.
Преображение Господне. Эскиз. Кон.1840 — нач.1850-х гг.
ГТГ, Москва
Александр Андреевич Иванов. 1850-е
Бумага, акварель
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