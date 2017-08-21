Житие основателя Соловецкого монастыря получило научное подтверждение
Археолог, много десятилетий занимающийся историей Соловков, к.и.н. Владимир Буров в своей монографии1 предлагает учитывать нюансы христианской монашеской жизни эпохи средневековья и выдвигает тезис: игумен Иона и игумен Зосима – одно и то же лицо! Совпадают годы их правления, оба — третьи игумены при новгородском архиепископе Ионе, в акте 1468 г. Великого Новгорода о передаче Соловецких островов монастырю также упоминался игумен Зосима.
Два имени у одного настоятеля? Это возможно! Зосима – имя крестильное и обиходное, Иона – официальное, взятое при пострижении в малую схиму, тезоименитое уважаемому новгородскому архиепископу, упоминающееся в поземельных сделках. Двойные имена у черноризцев для Новгорода и Руси — обычное явление. Кирилл Белозерский в миру был Космой, Сергий Радонежский — Варфоломеем, Феодосий Печерский стал Феодосием только при крещении. Своё имя Зосима мог длительное время не менять, даже став иноком, а перед смертью Иона принял схиму и возвратил крестильное имя, поэтому потом поминался монахами как Зосима.
Представление житийных текстов лишь в качестве сборников мифов и преданий, не имеющих под собой исторической основы, в последнее время широко распространяется усилиями отдельных «разоблачителей» христианства. Между тем, в последние годы события, описанные в агиографической литературе, находят всё новые научные подтверждения. Историки и археологи смогли разделить житие двух святых Николаев — Мирликийского и Пинарского, до сих пор объединенное в одном житийном тексте; обнаружили на стене собора в Переславле-Залесском список убийц преп. князя Андрея Боголюбского; на основе указа Петра I подтверждено житие легендарного старца Фаддея Петрозаводского; найденная печать патриарха Афанасия I подтвердила русско-византийские церковные связи в начале XIV в., известные по «Житию митрополита Петра»; реконструкция внешности, исследование прижизненных ран, анализы на определение возраста мощей помогли дополнить житие преподобного Ильи Печерского — былинного Ильи Муромца и так далее. С точки зрения науки отношение к житийному канону как к «выдумкам церковников» также вредно, как принятие его в качестве абсолютной правды. А точку зрения верующих ёмко выразил Игумен Дамаскин (Орловский): «Святым не нужна ложь, им нужно, чтобы через их реальную жизнь прославлялся Господь».
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1 Буров В.А. Государево богомолье — Соловецкий монастырь: Проблемы истории великой северной обители (ХV -ХIХ века). Москва — Архангельск, 2013: ИА РАН. 500 с.
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