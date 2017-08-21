21 августа 2017
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Житие основателя Соловецкого монастыря получило научное подтверждение

21 августа Православная Церковь чтит память преподобного Зосимы Соловецкого. Это один из самых почитаемых святых Соловецкой земли. Однако несколько десятилетий назад авторитетные исследователи поставили под сомнение игуменство основателя Соловецкого монастыря преподобного Зосимы. Время, когда Зосима был настоятелем (1452–1478 гг.), совпадает со временем игуменства крупнейшего деятеля Соловецкой обители XV в. Ионы. Несоответствие казалось очевидным: житие и исторические документы приписывали одни и те же заслуги двум разным людям. На имя Ионы новгородское вече передало острова Соловецкого архипелага монастырю. Именно Иона построил Успенскую церковь. При нем монастырь обзавелся многочисленными вотчинами на побережье. Но как же Зосима? Если его игуменство — легенда, то выявлялась одна из крупнейших мистификаций в истории Древней Руси. Выходит, и житие святого, и многочисленные изображения его на иконах XVI в. и в книжных миниатюрах в качестве игумена — вымысел?

Святые Зосима и Савватий Соловецкие, основатели Соловецкого монастыря

Археолог, много десятилетий занимающийся историей Соловков, к.и.н. Владимир Буров в своей монографии1 предлагает учитывать нюансы христианской монашеской жизни эпохи средневековья и выдвигает тезис: игумен Иона и игумен Зосима – одно и то же лицо! Совпадают годы их правления, оба — третьи игумены при новгородском архиепископе Ионе, в акте 1468 г. Великого Новгорода о передаче Соловецких островов монастырю также упоминался игумен Зосима.

Два имени у одного настоятеля? Это возможно! Зосима – имя крестильное и обиходное, Иона – официальное, взятое при пострижении в малую схиму, тезоименитое уважаемому новгородскому архиепископу, упоминающееся в поземельных сделках. Двойные имена у черноризцев для Новгорода и Руси — обычное явление. Кирилл Белозерский в миру был Космой, Сергий Радонежский — Варфоломеем, Феодосий Печерский стал Феодосием только при крещении. Своё имя Зосима мог длительное время не менять, даже став иноком, а перед смертью Иона принял схиму и возвратил крестильное имя, поэтому потом поминался монахами как Зосима.

Фото Екатерины Соловьевой

Представление житийных текстов лишь в качестве сборников мифов и преданий, не имеющих под собой исторической основы, в последнее время широко распространяется усилиями отдельных «разоблачителей» христианства. Между тем, в последние годы события, описанные в агиографической литературе, находят всё новые научные подтверждения. Историки и археологи смогли разделить житие двух святых Николаев — Мирликийского и Пинарского, до сих пор объединенное в одном житийном тексте; обнаружили на стене собора в Переславле-Залесском список убийц преп. князя Андрея Боголюбского; на основе указа Петра I подтверждено житие легендарного старца Фаддея Петрозаводского; найденная печать патриарха Афанасия I подтвердила русско-византийские церковные связи в начале XIV в., известные по «Житию митрополита Петра»; реконструкция внешности, исследование прижизненных ран, анализы на определение возраста мощей помогли дополнить житие преподобного Ильи Печерского — былинного Ильи Муромца и так далее. С точки зрения науки отношение к житийному канону как к «выдумкам церковников» также вредно, как принятие его в качестве абсолютной правды. А точку зрения верующих ёмко выразил Игумен Дамаскин (Орловский): «Святым не нужна ложь, им нужно, чтобы через их реальную жизнь прославлялся Господь».

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1 Буров В.А. Государево богомолье — Соловецкий монастырь: Проблемы истории великой северной обители (ХV -ХIХ века). Москва — Архангельск, 2013: ИА РАН. 500 с.

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