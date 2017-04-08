Вход Господень в Иерусалим: спасение стало ближе
Протоиерей Максим Козлов о самых важных днях каждого года
В конце шестой седмицы Великого поста Церковь празднует сразу два события — воскрешение Иисусом Христом праведного Лазаря Четверодневного и Вход Господень в Иерусалим. О значении этих двух событий для Церкви и о том, какое место они занимают в истории нашего спасения «Фоме» рассказал настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, профессор Московской Духовной Академии протоиерей Максим Козлов.
Прообраз спасения
События воскрешения Лазаря Четверодневного и Входа Господень в Иерусалим следуют друг за другом в череде Священной истории Нового Завета. Однако само по себе эта последовательность имеет не только хронологически-воспоминательное значение, но, прежде всего, значение прообразовательное.
Воскрешая Лазаря Четверодневного накануне дней Страстной, Господь уверяет учеников, а вместе с ними и всех в Него верующих, что Он есть истинный Богочеловек. Спаситель показывает, что даже во все те дни Его крайнего умаления, которые будут явлены в Страстной седмице, Он, как и всегда, останется таким же Богом, Вседержителем мира и жизненных путей каждого человека. И величайшее из чудес – возвращение к земной жизни мертвеца четверодневного, который, согласно Евангелию, начал уже смердить, сгнивать, есть прямое свидетельство Божественного вседержительства Господа.
Кроме того, через воскресение праведного Лазаря Господь показывает, что земной смертью не заканчивается бытие человека. Как и все потомки Адама и Евы, Лазарь также находился под ответственностью первородного греха и ему, в конечно итоге бытия, для того чтобы войти в Царствие Небесное, нужно было пройти тем же путем, что и всему человечеству. Но Господь, если желает, побеждает законы природы.
Пророк, Первосвященник и Царь
По свидетельству Священного Писания мы знаем, что Мессия в Своем подвиге соединяет три главных служения – Он является Первосвященником, Пророком и Царем. В качестве Пророка Господь ранее неоднократно свидетельствовал о Себе в Евангелии. Первосвященником Он будет накануне Крестных страданий в день установления Таинства Евхаристии, а также во время последующего установления других таинств. А вот царское Свое достоинство Он являет единственный раз – входя в Иерусалим и принимая поклонение как Царь Святого града. Этим Он, в частности, указывает на то, что вера, которую Он устанавливает как истинную – христианство – это не только вера, обращенная к частным личностям, но и та, которая должна стать верой сообщества, народа, всей полноты церковной. Ибо царь – это не только глава отдельных личностей, но и глава народа, всей Церкви.
Одновременно с этим Господь являет неотмирную природу Своего Царства, то есть ту, которая «не от мира сего». Он входит в Иерусалим и принимает то поклонение, которое осуществляется исключительно добровольно. То, которое люди приносят Ему сами, так как видят в Нем обещанного Мессию. Таким образом, Господь свидетельствует, что устанавливает Царство без насилия. Он показывает, что всякое насильственное обращение в христианство Им отвергается.
Свидетельство победы
Вход Господень в Иерусалим для Церкви не просто повод для веселия, а событие, имеющее непосредственное значение для истории нашего спасения. Именно поэтому для нас праздником является, например, и усекновение главы пророка Иоанна Предтечи, в котором Церковь отмечает то свидетельство веры, которое явил святой Иоанн на последнем этапе своей земной жизни.
Точно также и Вход Господень в Иерусалим – это праздник не о том же, что праздновали жители Иерусалима, сами даже не вполне понимая, что именно. Они ошибочно ожидали земного избавления от римского владычества и установления Мессией царства социальной справедливости и победы над врагами Израиля. Мы же празднуем Вход Господень в Иерусалим как свидетельство победы Богочеловека над теми, кто считал Его лжемессией, кто не хотел Его прихода в Святой град как Владыки и Царя народа.
Мы также празднуем в этот день Его победу, как вход в Седмицу страданий, через которые и было совершенно дело спасения человеческого рода.
Наш символ жизни
В канун праздника Входа Господня в Иерусалим в русских храмах освящаются ветви вербы. Смысл этого церковного обряда прост. Ветви вербы отсылают нас к тем ветвям пальм, с которыми жители Иерусалима встречали Господа. В нашей стране, по понятным климатическим причинам, пальмы не растут. В тоже время, конечно, Вход Господень в Иерусалим – это пальмовое воскресенье. И изначально речь идет именно о вайях, то есть о ветвях финиковых пальм, с которыми этот праздник встречают и сегодня, к примеру, на Святой земле. В нашей же Церкви берется то красивое весеннее растение, которое одним из первых пробуждается к жизни.
Ветви вербы верующие по традиции приносят в субботу накануне Вербного воскресения на Всенощное бдение. Во время полиелея — особой части богослужения –священник читает молитвы на освящение верб и окропляет их святой водой. После этого их можно унести домой, поставить там к иконам в «красный угол» или в другое достойное место, где они, пускай, будут радовать верующих хотя бы до праздника Пасхи, помогая создать особую атмосферу тех дней, которые переживает вся Церковь (освящают вербу также и в воскресенье после литургии). При этом стоит понимать, что ветви вербы не предназначены для каких-либо иных вымышленных обрядов, которых Церковь не знает.
Время прийти
Вслед за праздником Входа Господня в Иерусалим наступают самые важные дни каждого года, дни Страстной недели. И главная задача тут — не растерять себя в суете. Правда, наша жизнь на сегодня столь сужена нездоровым ускоренным ритмом, и подавляющими своей изменчивостью новостными рядами, что иногда душа сама просит нас остановиться и прикоснуться к тому глубинному, основному, что является фундаментом человеческого бытия. Богослужения Страстной седмицы и являются одним из таких основополагающих фундаментов нашей жизни. Про них не скажешь, что в них есть какие-то полутона.
Читая Евангелие о днях Страстной седмицы, присутствуя на этих богослужениях, каждый человек, независимо от своей воцерковленности, имеет возможность еще раз, по-настоящему, увидеть белое — белым, черное — черным, правду – правдой, ложь – ложью, подвиг — подвигом, а преступление – преступлением. Поэтому каждому из нас бывает так полезно побывать на богослужениях Страстной недели и расставить все точки над «i» собственного существования.
Подготовил Сергей Милов
На заставке фрагмент фото Marta Surreal
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