Петров пост: очередная четверть в школе любви
Протоиерей Александр Авдюгин о важности воздержания
Не удивительно, когда кривятся и протестуют те, для кого храм Божий лишь «преданье старины глубокой» и «дань традиции». Известны и сомнения сторонников новых послаблений: они ропщут и в Великий пост, что уж говорить о посте апостольском, когда через неделю после Троицы напоминаешь о Петровом посте…
Но это некоторое число людей с особыми взглядами. Мне же хочется ответить на вопросы простых, не погруженных в полемику прихожан и новоначальных христиан, которые есть среди читателей сайта «Фомы», тех, кто жалуется на тяжесть этого летнего воздержания в пище и развлечениях. И на мой взгляд, делают это зря.
Дорогие! А что, собственно, вас смущает?
Раскройте любое печатное издание или включите телевизор, тут же наткнетесь на советы о похудении, о том, как избавится от лишних килограммов и рекомендации о пищевом рационе для поправки здоровья. Вы же так любите эти статьи почитывать и передачи смотреть! Где же логика?
Разве мы охаем и ахаем (о тяжелой жизни, искушениях и неприятностях) — от недоедания? Чаще как раз наоборот! У большинства наших прихожан медицинские карточки в поликлиниках напоминают приключенческие произведения (по грехам и здоровье), объемом в «Войну и мир».
Так чего же на пост пенять?
Мы, кстати, не задаёмся вопросами, когда после любого светского праздника (к которому стремились, готовились и денежки собирали) обязательно следуют дни большого труда, как физического, так и умственного. А разве это не резонно отнести и к церковным великим праздникам?
Давайте вспомним: со Светлого Христова Воскресенья мы были практически в повседневном духовном празднике и в телесных послаблениях. Разве не пора и честь знать? Не пора в себя заглянуть?
Помните, перифраз шекспировского Гамлета у Высоцкого «Я повернул глаза зрачками в душу, а там сплошные пятна черноты»? И для того чтобы суметь глянуть, пост обязателен. Иначе пятна не видны будут…
Красота, Богом данная, только лишь тогда полноценна, когда свою меру знает. Так давайте соблюдать эту меру, привыкать не только наслаждаться покоем и отдыхом, но и подниматься вовремя на духовный труд. Чтобы не заплыть жиром и не облениться.
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В канонах нашей Матери-Церкви четко записано, что после Недели всех святых до апостольских торжеств — пост предписан. Это сделано не просто так, не по человеческой прихоти, а для нашей пользы. И главное здесь то, что без внутренней сосредоточенности, анализа своей личностной троичности (тело, дух, мысли) никак невозможно по-настоящему откликнуться на призыв Христов:
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его» (Мф 6:33).
А летним дням, отпускам и дачам Петровское воздержание никак не мешает. Старину вспомните. И сенокос, и работы по хозяйству, и уборка овощей с фруктами, и пост! Все вмещалось.
И не надобно бояться и стесняться своего вежливого отказа от приглашения на очередное веселье тела, как и нет ничего плохого в объяснении, почему в эти дни вы не налегаете на скоромное. Боитесь, вдруг «чего люди скажут»? Пусть скажут. Не бойтесь: даже если при всех подтрунят – не беда, а вот уважать сильнее будут. Если, конечно, кроме поста телесного не забудете о любви к ближним. Без которой любой наш аскетический подвиг теряет смысл.
Иллюстрация на заставке: Аркадий Пластов. Сенокос. 1945. Собрание Государственной третьяковской галереи
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В моём понимании, пост — это не сколько утеснение чрева, сколько уход от мирских попечений и сосредоточение на молитве. Это потребность души всё своё время посвятить Богу. Понятен пост Господа нашего Иисуса Христа, Его пророков и Святых. А пост для современных мирян, живущих в городах.. меня лично смущает. Нынче это вовсе не пост в строгом смысле. Он не ведёт к стяжанию Святого Духа, не высвобождает время и средства. Из оснований остаётся только борьба с грехом чревоугодия и ему сопутствующих грехов (да и утеснять чрево можно не столько посредством качества пищи, сколько её количества) и послушание Церкви (Св. Отцам).
Батюшка, благодарю Вас за статью и за такое замечательное название поста «очередная четверть в школе любви», даже как-то весело стало на душе! Вспомнилось советское время, это было моё детство и юность. Тогда мы, в отличие от дня сегодняшнего, питались весьма просто и только в праздники на столе появлялись лакомства и разносолы, даже если покупалось всё это заранее, все ждали и не притрагивались до праздничного дня. И это было очень правильно и хорошо, душа-то всегда знала, что она — христианка и знала, что периоды воздержания необходимы, надо прислушиваться к ней в этом! Ещё раз благодарю за слова поддержки, потому что я ещё совсем недавно очень любила пороптать на посты и попечалиться при наступлении очередного поста…)Запомню Ваши слова и буду надеяться, что это будет всё реже и реже.
пост чей? Апостольский. Мы что , апостолы ? нет ,мы овцы стада Христова. Петр на проповедь собирался и для этого постился , нам — овцам , себя бы соблюсти и кому можем из падшей своей природы еще и проповедовать… Петр был Апостолом, а в церкви как Апостол Павел писал , одни апостолы , другие учителя,.. все мы члены тела Христова, самый древний пост который постоянно соблюдали христиане это среда и пятница, если кто может к этому что приложить — это дело их природы,.. 40 дневный и прочие посты, тоже не сразу утвердились, и не мирейские люди их утверждали, а люди уже достигшие определенного духовного уровня и утвердившиеся в нем, и понявшие что «вот так нам хорошо, так сделаем это для всех»… но все мы разные люди, поэтому не надо накладывать бремена неудомоносимые на всех и каждого, у всех и природа и силы различны, .. а тут уже и целую науку устроили что есть да что не есть .. мог бы много еще чего добавить , РАЗУМНЫ БУДЬТЕ ! все с рассуждением делайте, а не так что вот нам это постановили и усе.. Господь постановил , любить ,прощать , а все остальное если будет в помощь ,то конечно , успакойтесь уже)