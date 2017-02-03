Новая книга слов патриарха Кирилла посвящена молитве
В Издательстве Московской Патриархии вышла новая книга Святейшего Патриарха Кирилла «Ревнуйте о дарах духовных: О молитвенном делании и духовном возрастании».
Главная тема сборника, составленного из слов Первосвятителя, произнесенных им в разные годы пастырского служения, — молитва и духовное делание, сообщает сайт издательства.
Авторы сборника отмечают, что он поможет читателю «осознать истинное призвание человека и направить все свои духовные силы на решение главной жизненной задачи, стоящей перед каждым христианином».
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Фото с сайта rop.ru
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