3 февраля 2017
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Новая книга слов патриарха Кирилла посвящена молитве

В Издательстве Московской Патриархии вышла новая книга Святейшего Патриарха Кирилла «Ревнуйте о дарах духовных: О молитвенном делании и духовном возрастании».

Главная тема сборника, составленного из слов Первосвятителя, произнесенных им в разные годы пастырского служения, — молитва и духовное делание, сообщает сайт издательства.

Авторы сборника отмечают, что он поможет читателю «осознать истинное призвание человека и направить все свои духовные силы на решение главной жизненной задачи, стоящей перед каждым христианином».

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Фото с сайта rop.ru

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