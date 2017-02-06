Личные дела новомучеников показали на выставке в Екатеринбурге
Экспозиция «Житием и смертию образ верным показавшии» представила своим посетителям документальные свидетельства и подлинные вещи новомучеников Екатеринбургской земли, сообщает епархиальный сайт.
В частности, широкой публике были впервые показаны уникальные предметы из разрушенного собора во имя святой великомученицы Екатерины.
Кроме того, гости экспозиции могут увидеть личные дела пострадавших за веру во Христа.
В рамках открытия также прошла презентация проекта «Дивен Бог во святых Своих», в рамках которого представили буклеты о новомучениках Екатеринбургской епархии.
Выставка «Житием и смертию образ верным показавшии» будет работать в храме-памятнике на Крови до 1 сентября 2017 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Царская, 10. Вход свободный.
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Фото с сайта ekaterinburg-eparhia.ru
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