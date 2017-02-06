6 февраля 2017
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Личные дела новомучеников показали на выставке в Екатеринбурге

В день Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, 5 февраля, в Екатеринбурге открылась выставка, на которой представили личные дела и другие экспонаты, касающиеся подвига, пострадавших за Христа в эпоху гонений в России ХХ века.

Экспозиция «Житием и смертию образ верным показавшии» представила своим посетителям документальные свидетельства и подлинные вещи новомучеников Екатеринбургской земли, сообщает епархиальный сайт.

В частности, широкой публике были впервые показаны уникальные предметы из разрушенного собора во имя святой великомученицы Екатерины.

Кроме того, гости экспозиции могут увидеть личные дела пострадавших за веру во Христа.

В рамках открытия также прошла презентация проекта «Дивен Бог во святых Своих», в рамках которого представили буклеты о новомучениках Екатеринбургской епархии.

Выставка «Житием и смертию образ верным показавшии» будет работать в храме-памятнике на Крови до 1 сентября 2017 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Царская, 10. Вход свободный.

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Фото с сайта ekaterinburg-eparhia.ru

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#Новомученики #Церковь и общество #выставка #Православие #память
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