21 октября 2017
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На иконах рядом с евангелистами часто изображают орла, тельца, льва и ангела. Откуда пошла эта традиция?

Отвечает Дмитрий Трофимов,

руководитель творческих мастерских «Царьград»

Мы привыкли к образам за спинами евангелис­тов: ангел склонился над Матфеем, лев возлежит у ног Марка, на Луку взирает телец, Иоанна осеняет крылами орел. Мы узнаем их и на деревянных царских вратах в сельской церкви, и под куполом римского собора.
Но откуда пошла такая традиция?

В Ветхом Завете тетраморф — четыре крылатых животных — упоминается в видении пророка Иезекииля, а в Новом — в Откровении Иоанна Богослова:


И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему… (Откр 4:6–8).

В первые века христианства учителя Церкви, толкуя Апокалипсис и видение Иезекииля, указали на символическую связь крылатых существ с евангелистами. В основу православной (и католической) иконографии легло толкование блаженного Иеронима: Матфею был дан человек, потому что он показал человеческую природу Христа; Луке — телец, символ жертвенности, он показал Христа как священника; Марку — лев, потому что он объявил о царском достоинстве Спасителя; Иоанну же дан был орел — за полет веры.

Однако существует и другое толкование этих символов. Оно принадлежит святителю Иринею Лионскому. Эта традиция сохранилась до сих пор на христианском Востоке, в храмах Малой Азии и у русских старообрядцев. В 1723 году вышли «Поморские ответы» — одно из важнейших апологетических сочинений старообрядцев. Среди прочего они утверждали альтернативную иконографию символов евангелистов: «В древлецерковныхъ книгахъ печатныхъ святiи четыре евангелиста вообразахуся Матфей лицемъ человеческим, Марко лицемъ орлимъ, Лука телечимъ, Иоанн львовым…».

Так что если бы Венецию строили старообрядцы, ее символом был бы не лев святого Марка, а орел.

 

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