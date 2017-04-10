Можно ли делать операцию на Страстной неделе?
Вопрос читателя:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли делать плановую операцию на Страстной неделе?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день! Относительно сроков операций Вам нужно консультироваться только с врачом! Если же по медицинским показаниям операцию можно как-то варьировать, то смотрите сами, если Вам хочется встретить в храме Пасху, а до того помолиться на службах Страстной и это не будет во вред здоровью, то можно перенести операцию. Если же перенос невозможен, оперируйтесь, помолясь Богу и благословившись у священника. Храни Вас Бог и Ваших докторов!
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На заставке фрагмент фото Freaktography
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