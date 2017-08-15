Молимся о Вере
К сожалению, после второго курса химиотерапии в результате различных осложнений, легочной пневмонии, тахикардии, состояние Веры резко ухудшилось. Уже две недели она находится в реанимации московской Патриаршей больницы святителя Алексия. Врачи делают все возможное, но состояние остается очень тяжелым.
Все медицинские процедуры и само пребывание в больнице сейчас бесплатно. Но если вы хотите помочь деньгами на бытовые нужды, номер карты ее мамы, которая постоянно находится рядом с дочерью, Тамары Михайловны Евтуховой прежний: 4276 3801 3658 8089, телефон: +7 (915) 317 48 69.
Но больше всего Вера и ее мама Тамара сейчас нуждаются в молитвенной помощи. Поэтому главное сейчас — наша с вами соборная молитва.
На заставке фрагмент фото Adam Foster Photography
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