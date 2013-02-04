Святая блаженная Ксения Петербургская (XVIII—XIX вв.)
Истории святых из темы номера "Юродивые"
О детстве и юности ее не сохранилось никаких сведений. Известно лишь, что замуж она вышла за придворного певчего — полковника Андрея Федоровича Петрова. Но семейное ее счастье было недолгим: супруг вскоре скончался. Ксении было тогда 26 лет.
В день похорон мужа Ксения надела на себя его одежду и в таком виде пошла провожать его гроб. Родственники мужа и знакомые Ксении решили, что смерть Андрея Федоровича помрачила ее сознание. Они весьма сожалели о ней. Ксения же, будто и в самом деле потерявшая рассудок, утешала их, говоря: «Не переживайте, Андрей Федорович жив — вот он я. А умерла несчастная Ксения».
Дом, оставшийся ей после смерти супруга, она решила подарить Параскеве Антоновой, снимавшей у нее комнату, все свое имущество раздать бедным, а деньги — снести в церковь за упокой души «рабы Божией Ксении». Узнав об этом, родственники мужа обратились по месту службы Андрея Федоровича, с просьбой не позволять его вдове в безумстве раздавать свое имущество. Начальство умершего Петрова вызвало Ксению к себе, но из разговоров с ней вполне убедилось, что Ксения совершенно здорова, а потому имеет право распорядиться своим имуществом, как ей угодно.
После этого блаженная Ксения раздала все, что имела, и в одном только мужнином костюме вышла на свое подвижническое странствие. Целыми днями бродила она по Петербургу, зимой и летом, в зной и стужу, подвергаясь нападкам и насмешкам. Ее странный костюм и невразумительные речи, ее кротость и незлобивость давали повод злым людям глумиться над ней. Однако мало-помалу наиболее чуткие христиане стали замечать, что Ксения не просто глупая побирушка, а есть в ней что-то особенное. Милостыню, которую ей предлагали, брала она не у каждого, но у людей добрых и сердечных. Всегда беря лишь одну копейку, Ксения тут же отдавала ее таким же нищим, как и она сама.
После того как мужнина одежда от времени истлела, она стала одеваться зимой и летом в жалкие лохмотья, а на босых, распухших от мороза ногах носила рваные башмаки. Многие предлагали ей теплую одежду и обувь, но блаженная не соглашалась ничего брать и неизменно одевалась либо в красную кофту и зеленую юбку, либо в зеленую кофту и красную юбку. Днем Ксения, как безумная, бродила по городу, а на ночь, укрываясь от глаз людских, выходила за город, в поле, и там пребывала в молитве, попеременно кладя поклоны на все четыре стороны света. В поле, по ее словам, присутствие Божие было «более явственно».
Вскоре окружающие стали обращать внимание, что в ее словах и поступках часто кроется глубокий смысл. Замечали, если Ксения просила что-нибудь, это было знаком грядущей невзгоды или беды для того, у кого спрошено и, наоборот, если кому подавала, то получателя в скором времени ждала нечаянная радость.
Блаженная Ксения провела в подвиге юродства около 45 лет, и скончалась в самом начале девятнадцатого века. Похоронили ее на Смоленском кладбище Петербурга, где в свое время она помогала строить церковь во имя иконы Смоленской Божией Матери.
В 1902 году над могилой блаженной Ксении построили новую часовню с мраморным иконостасом и надгробием. Туда и сегодня каждый день приезжает множество народу с просьбами к блаженной Ксении о молитвенной помощи. Со дня кончины блаженной прошло около двух веков, однако творимые по ее молитвам чудеса не иссякают до сих пор.
Читайте также другие статьи в теме номера «Юродивые»
Комментарии