Календарь великого поста
Инфографика
Календарь Великого поста 2017 года: когда начинается и заканчивается Великий пост, какие подготовительные недели ему предшествуют, чему посвящены воскресные дни поста и каждый день Страстной недели — все это в инфографике «Фомы».
Вы можете скачать Миссионерский листок с информацией о Великом посте и календаре поста для распечатки в формате двух листов А4 здесь
Исправьте, пожалуйста, текст, относящийся к Великой Субботе.
Виталий, спасибо!
Да, была очень досадная техническая ошибка.
Исправили