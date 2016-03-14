14 марта 2016
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Календарь великого поста

Инфографика

Календарь Великого поста 2017 года: когда начинается и заканчивается Великий пост, какие подготовительные недели ему предшествуют, чему посвящены воскресные дни поста и каждый день Страстной недели — все это в инфографике «Фомы».

 

Вы можете  скачать Миссионерский листок с информацией о Великом посте и календаре поста для распечатки в формате двух листов А4 здесь

 

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Редакция
рубрика: Авторы » Р »

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#Великий Пост #инфографика
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Комментарии

  • Виталий
    Февраль 22, 2016 3:35

    Исправьте, пожалуйста, текст, относящийся к Великой Субботе.

    • Редакция
      Февраль 24, 2016 5:55

      Виталий, спасибо!
      Да, была очень досадная техническая ошибка.
      Исправили

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