Какого числа заканчивается Успенский пост в 2017 году?
Какого числа заканчивается Успенский пост в этом году? Что можно и что нельзя есть во время него? И почему Успение считается праздником, ведь это день, когда не стало Богородицы?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Успенский пост в 2017 году заканчивается 28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, в честь которого и установлен. Успенский пост всегда длится две недели – с 14 по 27 августа включительно.
Успенский пост короткий, но такой же строгий, как и Великий. Соблюдающим его стоит помнить, что определять степень гастрономического поста нужно сообразуясь со своим состоянием здоровья и условиями жизни. Смысл поста не только и не столько в пищевых ограничениях, сколько в том, чтобы приблизиться к Господу, стараясь исключить из жизни то, что от Него отдаляет, а это в первую очередь – грех. По мере сил потрудившись, верующие по окончании Успенского поста приходят в храм вместе помолиться, причаститься Святых Христовых Тайн и испросить у Богоматери помощи и заступничества.
В праздник Успения Пресвятой Богородицы Церковь вспоминает Ее блаженную кончину. Но день этот не скорбный, а радостный. Сам Христос сошел с Небес, чтобы встретить Ее и проводить в Свои обители. Пречистая же не оставила мир, а, пребывая на Небесах, в то же время незримо и неотступно сопровождает каждого верующего и молящегося Ей.
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На заставке: Успение Пресвятой Богородицы, ruicon.ru
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