Имя Григорий
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Значение имени Григорий
Григорий — имя греческого происхождения, переводится как «бодрствую».
Григорий: именины, день ангела
7 февраля — день памяти святителя Григория Богослова
Святитель Григорий Богослов (329–389)
Григорий родился неподалеку от города Назианз (территория современной Турции). Происходил он в прямом смысле этого слова из семьи святых: отец — Григорий, епископ Назианзский, мать Нонна, брат Кесарий и сестра Горгония — все они после своей кончины были канонизированы. Получив начальное образование дома, юноша продолжил обучение сначала в Александрии, а затем блестяще показал себя в Платоновской Академии в Афинах. «…Афины — обитель наук… для меня подлинно золотые и доставившие мне много доброго», — вспоминал позднее святитель. Здесь Григорий познакомился со святым Василием Великим (ок. 330 — 279). Они стали друзьями на всю жизнь.
В Академии святой какое-то время преподавал риторику, а затем вернулся домой и принял крещение от отца. Всю свою жизнь Григорий стремился к уединению, с его спокойствием и размеренностью, желая философской созерцательности и молитвенного покоя. Для этого он отправляется в монастырь в город Понт. Но в 361 году по настоянию отца становится священником. В этот период он активно помогает ему в делах управления епархией.
Когда Василий Великий стал архиепископом Каппадокийским, он попросил своего друга занять кафедру в городе Сасимах. Приняв сан епископа, Григорий поначалу согласился на предложение Василия, однако через некоторое время покинул город — не смог вынести его суеты. Три года святой проводит в молитвенной тишине в монастыре. После кончины отца Григорий по настоянию жителей города становится новым епископом Назианза.
Через некоторое время в Константинополе, прослышав о блестящей репутации образованного проповедника, прислали к нему группу, которая упрашивала его стать епископом в столице. Григорий после некоторых колебаний принимает предложение. Об обстановке, которую застал святой в столице, он написал следующее: «Одни, вчера или позавчера оторвавшись от чёрной работы, вдруг стали профессорами богословия. Другие, кажется прислуги, не раз битые, сбежавшие от рабьей службы, с важностью философствуют о Непостижимом. Все полно этого рода людьми: улицы, рынки, площади, перекрестки”. Константинополь раздирали догматические противоречия. Видя это, Григорий Богослов начал активную борьбу против процветавших здесь различных еретических движений.
Во время своего пребывания в Константинополе святитель в домовом храме Воскресения произносит свои знаменитые «Пять слов о богословии». Именно благодаря им он и получил впоследствии прозвище Богослов. Святитель принял участие во Втором Вселенском Соборе (381), однако, не выдержав внутриполитического накала и придворных хитросплетений, добровольно покинул столичную кафедру. «Соборам и собеседованиям кланяюсь издали с тех пор, как испытал много дурного», — писал святитель, объясняя свое последующее нежелание принимать активное участие в жизни Церкви. Он удалился на покой в свое фамильное имение и все оставшееся время посвятил литературным трудам: в частности, он написал автобиографию. Перед смертью святой завещал все свое имущество епархии.
25 января 389 года он умер в Назианзе. В 950 году мощи святителя Григория были перенесены в Константинополь.
Дни памяти:
7 февраля — день памяти святителя Григория Богослова
12 февраля — Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста
Другие известные святые с именем Григорий:
Святитель Григорий Турский (538–594) происходил из семьи сенаторов. В 573 году стал епископом города Тура. В момент его хиротонии в храме присутствовал король Австразии Сигиберт I и впоследствии был особенно уважаем при королевском дворе. Григорий прославился благодаря своей десятитомной «Истории франков». Этот труд стал одним из самых достоверных источников по истории Западной Европы VI века. Кроме того святитель занимался составлением житий галльских святых.
Святитель Григорий Великий (Двоеслов) (540-604 гг.) происходил из древнего патрицианского рода. Получив блестящее светское образование, Григорий решил стать монахом. Долгое время святитель трудился в Византии, изучая греческий язык и богословие. В 590 году он был избран папой римским. Григорий составил чин литургии Преждеосвященных Даров, которая до сих пор совершается в период Великого поста. Мощи святого по сей день хранятся в соборе апостола Петра в Ватикане.
Священномученик Григорий, просветитель Великой Армении (252–326), с самого детства остался круглым сиротой. Его родители и вся семья погибли после того, как отец по заказу совершил убийство армянского царя Хосрова. Долгое время Григорий прожил в Риме. Вернувшись на родину христианином, святой был на 13 лет брошен в тюрьму по приказу армянского царя язычника Тиридата. Однако когда властитель впал в безумие, Григорий, помолившись, исцелил его. После этого царь и все население Армении крестились. Так эта страна в 301 году стала первой, где христианство было официально объявлено государственной религией. Григорий стал первым армянским епископом. После его кончины потомки святого долгое время бессменно возглавляли армянскую кафедру.
Интересные факты:
1. Святитель Григорий Богослов оставил после себя богатое литературное наследие, состоящее из 245 писем, 507 стихотворений (написанных подчас в подражании Гомеру в формах гекзаметров, пентаметров, триметров) и 45 «Слов».
2. Святитель Григорий является одним из трех святых (помимо апостола Иоанна Богослова и Симеона Нового Богослова), который вошел в историю Церкви с именем «Богослов». Его теология оказала существенное влияние на всю последующую историю христианской мысли. Святитель Григорий Богослов в своем сочинении «О стихах своих» назвал три главные цели, которые побудили его встать на путь поэзии: самовоспитание; создание новой поэтической традиции взамен античных стихотворений, чтение которых «приносило иногда дурные плоды»; для борьбы с еретиками.
3. В честь папы римского Григория XIII (1502-1585) названа система исчисления времени, основанная на циклическом обращении Земли вокруг Солнца — григорианский календарь.
4. Имя Григорий было очень популярно в церковных кругах. За всю историю Западной и Восточной Церкви это имя носили 16 римских пап и 7 константинопольских патриархов.
5. В России имя Григорий было наиболее распространено в XIX веке среди обрусевших евреев по аналогии с некоторыми еврейскими именами (например, Гершен).
6. По имени святителя Григория (Двоеслова) названа особая средневековая традиция литургического пения в Римской Церкви — григорианские хоралы (по-лат. cantus planus) — одноголосное пение.
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