Бог: Господь, имеющий силу и власть
Это умонастроение очень льстит современному сознанию. К XXI веку человек создал поразительно богатую и мощную цивилизацию. И теперь ему, поглощенному делами, уже не до памяти о Боге. Современный человек, пожалуй, прежде всего, ищет удовольствия и комфорта. Любовь – это да, это понятно и приемлемо, потому что приятно. А страх – явление неприятное и пугающее, какое-то совершенно некомфортное.
Однако ведь сказано в Священном Писании: «Начало мудрости страх Господень» (Пс 110, 10). Вот оно, начало мудрости: осознание беспримерного величия и могущества Бога, несоизмеримости Его возможностей со скудными человеческими силами. Любая человеческая претензия на самостояние разбивается о евангельское «Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму» (Лк 3, 8). И в виду этой несоизмеримости, конечно, подобает и бояться Бога, и поклоняться Ему.
В конце концов, только Бог будет решать, кто спасен, а кто нет. Только Он имеет эту последнюю и страшную власть – прощать и наказывать. И «страх и трепет» тогда просто необходимы перед лицом Его грозной власти. Апостол Павел увещевал: «со страхом и трепетом совершайте свое спасение» (Фил 2:12).
Идею Божиего превосходства выражает одно из Божиих имен – Господь. Оно может относиться как ко Всей Пресвятой Троице, так и к каждому Божественному Лицу. В древнегреческом языке в качестве слова «Господь» использовалось слово ὁ κύριος (kyrios). На русский язык τό κῦρος переводится как «владыка», «господин», «повелитель», «хозяин», «глава». Очень интересно то, что древнегреческое слово Господь является однокоренным со словом τό κῦρος (kyros) – по-древнегречески это «власть», «сила». И тогда Господь – это Тот Единственный, Кто имеет подлинную силу и настоящую власть. Именование Бога Господом есть признание Его силы и власти.
В наш век всяческих свобод такое признание странно, непривычно. Но, возможно, подлинная свобода только с этого и начинается. Ведь, как говорится, лишь тот, кто по-настоящему боится Бога, уже не боится других людей.
На заставке фрагмент фото zongpingzhuo
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