11 июня — день памяти святителя Луки Войно-Ясенецкого
В день памяти святителя «Фома» рассказывает о новых книгах, посвященных архиепископу Луке, а также о некоторых новых изданиях его работ.
«О вере, Христе и науке. Мысли и слова свт. Луки Войно-Ясенецкого»
Как соотносятся вера и наука? Возможно ли их сосуществование? Здесь собраны мысли святителя Луки Войно-Ясенецкого, посвященные этой проблеме, а также цитаты о самом главном — о сострадании, жизни и смерти, любви, смирении и многом другом, волнующем каждого человека.
Цитаты
«Именно любовь — ни вера, ни догматика, ни мистика, ни аскетизм, ни пост, ни длинные моления не составляют истинного облика христианина. Все теряет силу, если не будет основного — любви к человеку. Даже самое дорогое, что есть для христианина, — вечная жизнь — обусловливается тем, любил ли человек в жизни своей людей, как братьев своих».
«Христианство — это не культ страдания, не культ пассивного терпения. Христианский крест есть символ мужества, преодолевающего страдания, символ подвига, совершаемого в борьбе за правду. Способность добровольно идти на жертву для спасения других говорит о силе духа, а не о слабости и пассивности. Христианство никогда не восхваляло страдания как нечто необходимое само по себе и никогда не рассматривало их как самоцель».
«Источники света бывают разные — яркие, как солнце, луна и звезды; слабые, как коптящая свеча или лампа; малые искры, светящиеся слабым светом. Но все же этот свет, все же это благословение от Бога. Всякий малый свет угоден Богу, и таким малым светом может светить каждый из вас в окружающей тьме. Своей добротой, своей лаской и приветливостью, своим милосердием, святой любовью своей и благочестием вы можете светить в этом мире».
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) «Дух, душа и тело»
«Дух, душа и тело» — книга, в которой святитель Лука подробно и доступно разъясняет разницу этих трех понятий, значимых для каждого верующего человека. Архиепископ рассуждает о сущности христианской религии, касается вечных, непреходящих вопросов. Также в своей работе святитель высказывает свою необычную точку зрения на деятельность академика Ивана Павлова и его теорию высшей нервной деятельности.
В книгу включены избранные проповеди святителя — «О воскресении мертвых», «Почему не всегда исполняются молитвенные прошения наши», «Что есть жизнь вечная» и другие.
Цитаты
«Между телом и духом существует постоянная связь и взаимодействие. Все то, что происходит в душе человека в течение всей его жизни, имеет значение и необходимо только потому, что всякая жизнь нашего тела и души, все мысли и чувства, волевые акты, имеющие начало в сенсорных восприятиях, теснейшим образом связаны с жизнью духа. В духе отпечатлеваются, его формируют, в нем сохраняются все акты души и тела. Под их формирующим влиянием развивается жизнь духа, его направленность в сторону добра или зла».
«Жизнь тела и души можно сравнить с полной красоты и прелести жизнью виноградной грозди. Прекращается питание ее соками лозы, росой небесной, окропляющей нежный пушок сочных ягод, и остаются лишь выжимки, обреченные на гниение; но жизнь виноградных гроздьев продолжается в полученном из них вине. В него переходит все то ценное, прекрасное и благоуханное, что было выработано в живых ягодах под благотворным действием света и солнечного тепла. И подобно тому, как вино не портится, а продолжает жить собственной жизнью после смерти винограда, становясь тем лучше и драгоценнее, чем дольше оно живет, и в бессмертном духе человеческом продолжается вечная жизнь и бесконечное развитие в направлении добра или зла после смерти тела, мозга и сердца и прекращения деятельности души».
Екатерина Каликинская. «Святитель Лука. Факты, документы, воспоминания»
Эта книга — биографическая. Автор ее — писатель и журналист, член Московского общества историков медицины. Книга была составлена автором на основе материалов для цикла передач о святителе Луке на радио «Радонеж». Для этого было привлечено множество исторических источников о жизни архиепископа, богослова, выдающегося хирурга и профессора медицины. Приводятся случаи из врачебной практики святителя, воспоминания современников, близких, пациентов. В работу также включены воспоминания внучатых племянников святителя Луки Николая и Юрия Сидоркиных, а также много фотографий из семейного архива, которые автору предоставили родственники святителя.
Цитаты
«Он следовал не только клятве Гиппократа, но и евангельским заповедям “Возлюби ближнего своего, как самого себя”».
«Владыка Лука несомненно сознавал, что дар его от Бога. Еще в самом начале своей деятельности, до принятия сана, он потребовал повесить в операционной икону и отказывался оперировать, когда ее убрали. Все трудные, виртуозно исполненные операции, закончившиеся успешно, невозможно объяснить только врачебным искусством хирурга».
«Житие святителя Луки Крымского в пересказе для детей». Пересказ Тимофея Веронина, рисунки Евгения Подколзина
Святые люди — замечательные образцы для подражания. Читая об их жизненном пути, мы сами приобщаемся к миру святости, милосердия и добра. Святитель Лука — пример мужества, терпения и стойкости. Его житие рассказано простым и понятным языком и предназначено для детей старше 6 лет. Книга также подходит для семейного чтения.
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Цитата
«Епископ Лука идёт тюремным коридором. Его ведут на прогулку во двор. Зима. Он в новеньком полушубке, который передали ему друзья. В каменных тюремных мешках не так зябко в этом полушубке. И вдруг за решетчатой дверью он видит худенького воришку, которого посадили в ледяной бетонный карцер. Посинелые губы дрожат на худом лице. Безнадежное отчаяние в глазах. Спокойно останавливается епископ, снимает свой тулупчик и просовывает его парню. Охранник что-то кричит, толкает Луку. Но что ему до этого? Ведь глаза парнишки, который уже закутался в теплый мех полушубка, зажглись добрым светом — может быть, впервые этот несчастный почувствовал, что его жалеют и любят».
«Один в поле воин» — это повесть, адресованная подросткам. Автор произведения — писатель и журналист Екатерина Каликинская — автор двух биографических книг о святителе Луке и циклов передач на радио «Радонеж». Каликинская рассказывает о детях разных поколений одной семьи, живших в очень непростой период нашей истории (1916–1996). На детство и юность одних пришлась Гражданская война, другие росли в 30-е годы ХХ века, третьи пережили Великую Отечественную войну, четвертые родились уже в послевоенные годы. Каждый из этих ребят пережил встречу со святителем Лукой (Войно-Ясенецким). Об этих судьбоносных встречах и повествуется в этой трогательной книге.
Цитата
«Даня кинулся в людской поток, пытаясь прорваться к арестованному — ему хотелось, чтобы тот его заметил, или хотя бы прикоснуться к краю его одежды, как прикасались к святым… Но мальчика все время отпихивали чьи-то потные руки и плечи, толкали, заворачивали, несли в другую сторону. Оказавшись далеко позади, вытесненный в душное темноватое здание вокзала, Даня заплакал, не стыдясь своих слез».
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