Жизнь Ксении Блаженной
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Раздав все свое имущество, святая Ксения избрала для себя тяжелый путь юродства Христа ради. Облачившись в костюм мужа, она стала всех уверять, что Андрей Феодорович вовсе не умирал, а умерла его супруга Ксения Григорьевна, и с тех пор отзывалась лишь на имя мужа.
Определенного местожительства Ксения не имела. Большей частью она целый день бродила по Петербургской стороне, где в то время жили небогатые люди. Ночами в любую погоду она уходила в поле и в коленопреклоненной молитве простаивала там до самого рассвета.
Странный костюм и невразумительные речи Ксении давали повод злым людям глумиться над ней. Однако мало-помалу наиболее чуткие христиане стали замечать, что Ксения не просто глупая побирушка, а есть в ней что-то особенное. Милостыню, которую ей предлагали, брала она не у каждого, но у людей добрых и сердечных. Всегда беря лишь одну копейку, Ксения тут же отдавала ее таким же нищим, как и она сама.
Однажды рабочие, строившие церковь на Смоленском кладбище, стали замечать, что каждую ночь кто-то натаскивает на верх строящейся церкви целые горы кирпича. Удивленные рабочие решили разузнать, кто же этот даровой неутомимый работник. Оказалось, что кирпич носила блаженная Ксения.
За великие подвиги и терпение Господь еще при жизни прославил свою избранницу. Даже те, к кому она заходила или у кого вкушала пищу, были счастливы и успешны в делах. И торговцы, и извозчики — все старались ей чем-нибудь услужить; особенное же благополучие посещало тех, кому блаженная Ксения сама давала что-либо.
Рисунки Екатерины Гавриловой.
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