6 февраля 2013
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Жизнь Ксении Блаженной

История в картинках

6 февраля Церковь празднует память святой блаженной Ксении Петербургской. Святая блаженная Ксения родилась в первой половине XVIII века.  Ее муж — придворный певчий, полковник Андрей Федорович Петров, внезапно скончался, оставив Ксению Григорьевну вдовою на двадцать шестом году ее жизни…

Раздав все свое имущество, святая Ксения избрала для себя тяжелый путь юродства Христа ради. Облачившись в костюм мужа, она стала всех уверять, что Андрей Феодорович вовсе не умирал, а умерла его супруга Ксения Григорьевна, и с тех пор отзывалась лишь на имя мужа.

Определенного местожительства Ксения не имела. Большей частью она целый день бродила по Петербургской стороне, где в то время жили небогатые люди. Ночами в любую погоду она уходила в поле и в коленопреклоненной молитве простаивала там до самого рассвета.

Ксения Петербуржская

Странный костюм и невразумительные речи Ксении давали повод злым людям глумиться над ней. Однако мало-помалу наиболее чуткие христиане стали замечать, что Ксения не просто глупая побирушка, а есть в ней что-то особенное. Милостыню, которую ей предлагали, брала она не у каждого, но у людей добрых и сердечных. Всегда беря лишь одну копейку, Ксения тут же отдавала ее таким же нищим, как и она сама.

Однажды рабочие, строившие церковь на Смоленском кладбище, стали замечать, что каждую ночь кто-то натаскивает на верх строящейся церкви целые горы кирпича. Удивленные рабочие решили разузнать, кто же этот даровой неутомимый работник. Оказалось, что кирпич носила блаженная Ксения.

блаженная Ксения

За великие подвиги и терпение Господь еще при жизни прославил свою избранницу. Даже те, к кому она заходила или у кого вкушала пищу, были счастливы и успешны в делах. И торговцы, и извозчики — все старались ей чем-нибудь услужить; особенное же благополучие посещало тех, кому блаженная Ксения сама давала что-либо.

Санкт-Петербург
 Блаженная Ксения провела в подвиге юродства около 45 лет и скончалась в самом начале XIX века. Похоронили ее на Смоленском кладбище Петербурга, где в свое время она помогала строить церковь. Над могилкой блаженной Ксении со временем была построена часовня, к которой и сейчас стекаются ее многочисленные почитатели.

Рисунки Екатерины Гавриловой.

  

Редакция
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#Святые #Праздники #История в картинках #Ксения Петербургская
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