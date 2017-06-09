9 июня 2017
Автор:

Вышел первый полный перевод Библии на узбекском языке

Первый полный перевод Библии на узбекском языке, работа над которым шла 23 года, презентовали в Ташкенте.

Над переводом работал целый международный коллектив профессионалов из Института перевода Библии (ИПБ), Летнего института лингвистики, Объединенных библейских обществ при поддержке и активном участии Библейского общества Узбекистана, сообщает сайт ИПБ.

Материал по теме

Как создавались и выглядели рукописи Евангелий

В какой форме первоначально существовал текст Нового Завета, каким изменениям он подвергался с течением времени и по каким причинам? Знать эти общие сведения необходимо для понимания особенностей тех источников, с которыми имеет дело всякий, кто берется за исследование жизни и учения Иисуса Христа.

— То, что теперь у нас есть полный текст Библии на узбекском языке, – это большая радость. Радость, что можно познавать Слово Божие. Библия — это Книга Книг. Это откровение Божие о том, как человек должен жить на земле, — сказал на презентации издания митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

По словам владыки, переведенная на узбекский язык Библия «имеет больше возможности проникнуть в сердца и умы многих людей для мира и согласия в Узбекистане и во всем мире».

Со своей стороны, зам. директора Института перевода Библии Марина Ломова рассказала, что перевод сверялся с текстами-источниками на древнееврейском и древнегреческом языках, и подчеркнула его высокое качество.

— В процессе перевода огромное внимание было уделено стилю самого текста Библии, целью переводчиков было передать смысл текста современному читателю на понятном и естественном для него языке, — добавила она.

Работа над переводами библейских текстов на узбекский язык началась еще в XIX веке силами Британского библейского общества и при активном участии русского ученого востоковеда Николая Остроумова. Полностью же перевести ее удалось только в конце 2016 года, работа над чем велась с начала 1990-ых.

Отмечается, что на сегодня Библия полностью переведена на 570 языков мира, при этом всего в мире их насчитывается около 7 тысяч.

Читайте также:

О Библии, ее героях и истории переводов читайте здесь.

 

Фото с сайта ibt.org.ru

Редакция
рубрика: Авторы » Р »

УжасноПлохоСреднеХорошоОтлично (Оцените эту статью первым!)
Загрузка...
ПОМОЧЬРАССЫЛКА
Делитесь с друзьями:
#Христианство #Церковь и общество #Библия #Православие #переводы
Читайте также

Мощи святого Силуана Афонского впервые принесут в Россию в 2016 году

Протоиерей Игорь Фомин избран главой Комиссии по миссионерству и катехизации Москвы

Принц Чарльз посетил русский собор Лондона и получил в дар икону

В Беларуси учрежден Церковно-исторический музей

Комментарии

  • Оставьте первый комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.