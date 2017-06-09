Вышел первый полный перевод Библии на узбекском языке
Над переводом работал целый международный коллектив профессионалов из Института перевода Библии (ИПБ), Летнего института лингвистики, Объединенных библейских обществ при поддержке и активном участии Библейского общества Узбекистана, сообщает сайт ИПБ.
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В какой форме первоначально существовал текст Нового Завета, каким изменениям он подвергался с течением времени и по каким причинам? Знать эти общие сведения необходимо для понимания особенностей тех источников, с которыми имеет дело всякий, кто берется за исследование жизни и учения Иисуса Христа.
По словам владыки, переведенная на узбекский язык Библия «имеет больше возможности проникнуть в сердца и умы многих людей для мира и согласия в Узбекистане и во всем мире».
Со своей стороны, зам. директора Института перевода Библии Марина Ломова рассказала, что перевод сверялся с текстами-источниками на древнееврейском и древнегреческом языках, и подчеркнула его высокое качество.
— В процессе перевода огромное внимание было уделено стилю самого текста Библии, целью переводчиков было передать смысл текста современному читателю на понятном и естественном для него языке, — добавила она.
Работа над переводами библейских текстов на узбекский язык началась еще в XIX веке силами Британского библейского общества и при активном участии русского ученого востоковеда Николая Остроумова. Полностью же перевести ее удалось только в конце 2016 года, работа над чем велась с начала 1990-ых.
Отмечается, что на сегодня Библия полностью переведена на 570 языков мира, при этом всего в мире их насчитывается около 7 тысяч.
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Фото с сайта ibt.org.ru
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