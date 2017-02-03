Власти Венгрии помогут с реставрацией и строительством православных храмов
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал распоряжение, согласно которому будут выделены средства на реставрацию и строительство православных храмов в стране.
В рамках поддержки с помощью госсредств будут отреставрированы Успенский кафедральный собор в Будапеште, храм Пресвятой Троицы в Мишкольце и храм святителя Николая в Токае, сообщает сайт Венгерской епархии.
Кроме того, Правительство Венгрии поможет материально в строительстве нового православного храма Московского Патриархата в Хевизе.
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Фото: Anna_01/pixabay.com
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