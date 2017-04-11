В Великий Вторник Церковь вспоминает проповедь и притчи Христа
События, которые вспоминаются Церковью в этот день, описаны в Евангелии от Матфея.
По сообщению святого евангелиста, во вторник последней недели Своего земного служения Господь пришел в Иерусалимский храм, где учил народ.
После проповеди в храме, Христос рассказал ученикам притчи о Втором пришествии, о десяти девах и о талантах (Мф. 24-25).
Вспоминая эти события и причти Спасителя, Церковь еще раз призывает верующих к духовному бодрствованию, нравственному совершенствованию, а также к истинно христианскому употреблению тех даров (талантов), которыми Господь наградил каждого человека.
В первую очередь, это касается дел милосердия и благотворительности, о чем Сам Христос сказал следующее: «истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25, 40).
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Притча о десяти девах. Современная греческая фреска (фрагмент). Изображение с сайта pravoslavie.ru
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