11 апреля 2017
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В Великий Вторник Церковь вспоминает проповедь и притчи Христа

11 апреля 2017 года, в Великий Вторник Страстной седмицы, Православная Церковь вспоминает проповедь Иисуса Христа в Иерусалимском храме, а также Его притчи, рассказанные ученикам.

События, которые вспоминаются Церковью в этот день, описаны в Евангелии от Матфея.

По сообщению святого евангелиста, во вторник последней недели Своего земного служения Господь пришел в Иерусалимский храм, где учил народ.

После проповеди в храме, Христос рассказал ученикам притчи о Втором пришествии, о десяти девах и о талантах (Мф. 24-25).

Вспоминая эти события и причти Спасителя, Церковь еще раз призывает верующих к духовному бодрствованию, нравственному совершенствованию, а также к истинно христианскому употреблению тех даров (талантов), которыми Господь наградил каждого человека.

В первую очередь, это касается дел милосердия и благотворительности, о чем Сам Христос сказал следующее: «истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25, 40).

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Притча о десяти девах. Современная греческая фреска (фрагмент). Изображение с сайта pravoslavie.ru

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#Великий Пост #Церковь #Страстная неделя #Православие
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