В Третьяковке покажут 18 шедевров искусства из Византии
В экспозицию вошли произведения искусства из греческих музейных и частных собраний, передает ИА ТАСС.
— Особый интерес представляют серебряный процессионный крест рубежа X-XI веков и рельефный образ великомученика Георгия со сценами жития, выполненный в технике резьбы по дереву, — рассказали в музее.
Помимо этого, на выставке представят иконы XII-XV веков, среди которых «Воскрешение Лазаря», «Богоматерь с Младенцем» и «Иоанн Предтеча Ангел пустыни», а также кадильницу с изображением великомучеников Феодора и Димитрия, шитый покров на Святые Дары и два кодекса — Евангелия XIII и начала XIV века.
Свои экспонаты для выставки предоставили Византийский и христианский музей в Афинах, Музей Бенаки, Собрание Э. Велимезиса — Х. Маргаритиса.
Выставка «Шедевры Византии» пройдет в рамках перекрестного Года Россия – Греция, который сейчас идет.
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Фото: kristobalite/flickr.com
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