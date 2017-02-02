2 февраля 2017
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В Третьяковке покажут 18 шедевров искусства из Византии

18 шедевров византийского искусства X-XV веков покажут в Третьяковской галерее Москвы в рамках выставки «Шедевры Византии», которая откроется 8 февраля 2017 года.

В экспозицию вошли произведения искусства из греческих музейных и частных собраний, передает ИА ТАСС.

— Особый интерес представляют серебряный процессионный крест рубежа X-XI веков и рельефный образ великомученика Георгия со сценами жития, выполненный в технике резьбы по дереву, — рассказали в музее.

Помимо этого, на выставке представят иконы XII-XV веков, среди которых «Воскрешение Лазаря», «Богоматерь с Младенцем» и «Иоанн Предтеча Ангел пустыни», а также кадильницу с изображением великомучеников Феодора и Димитрия, шитый покров на Святые Дары и два кодекса — Евангелия XIII и начала XIV века.

Свои экспонаты для выставки предоставили Византийский и христианский музей в Афинах, Музей Бенаки, Собрание Э. ВелимезисаХ. Маргаритиса.

Выставка «Шедевры Византии» пройдет в рамках перекрестного Года Россия – Греция, который сейчас идет.

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Фото: kristobalite/flickr.com

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