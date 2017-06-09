9 июня 2017
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У белорусских десантников появилась своя передвижная часовня

Первую передвижную часовню в честь святого пророка Илии освятили для военнослужащих 38-ой отдельной десантно-штурмовой бригады в белорусском Бресте.

Освятил часовню перед началом тактических международных белорусско-российско-сербских учений «Славянское братство — 2017» архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн, сообщает сайт Брестской епархии.

После освящения владыка Иоанн отметил важность появления передвижных часовен в армии «для духовно-нравственного воспитания воинов и их доблестного служения своей Отчизне», а также пожелал, чтобы таких часовен становилось больше.

В свою очередь, командующий Сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко сообщил, что мобильная часовня будет сопровождать военных на различных учениях и, по его мнению, «несомненно, принесет духовную пользу».

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Фото с сайта ekklisia.by

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