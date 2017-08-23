23 августа 2017
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Церковь празднует второе обретение мощей святого Саввы Сторожевского

Второе обретение и перенесение мощей преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского (+ 1407 г.), произошедшие в 1998 году, празднует Православная Церковь в среду 23 августа.

Святой Савва стал одним из первых учеников преподобного Сергия Радонежского. В Свято-Троицкую обитель он пришел еще в юношеские годы. Под духовным руководством святого Сергия Савва прошел множество монашеских подвигов и послушаний. За свои труды он был поставлен в священники и назначен духовником братии монастыря.

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Савва Сторожевский: ученик преподобного Сергия

"Игумен земли Русской" преподобный Сергий Радонежский вошел в историю нашей страны не только собственными подвижническими трудами, но также и тем, что воспитал целое поколение святых, которые разошлись из его обители по всей Руси. Одним из таких известных учеников преподобного Сергия был Савва Сторожевский, Звенигородский чудотворец.

По благословению преподобного Сергия и просьбе князя Димитрия Донского святой Савва стал игуменом монастыря в честь Успения Божией Матери на реке Дубенка. Спустя некоторое время он основал уже собственную обитель близ Звенигорода, а спустя еще время, в 1399 году, монастырь на Сторожевой горе, известный ныне как Саввино-Сторожевский.

За большие духовные подвиги святой был удостоен от Бога дара прозорливости. 3 декабря 1407 года святой Савва Сторожевский отошел ко Господу. Празднование святому было установлено на Московском Соборе 1547 года, а 19 января 1652 года были обретены его нетленные мощи.

Судьба мощей преподобного Саввы была во многом драматична. Так, после революционной смуты, в марте 1919 года, мощи были вскрыты и изъяты из обители (где они пребывали постоянно) VIII Отделом Народного Комиссариата Юстиции. До начала 1930-ых годов они хранились в Москве, на Лубянке.

Впоследствии мощи святого были переданы сотруднику Государственного исторического музея, члену Комиссии по охране памятников архитектуры Московской области Михаилу Успенскому, с формулировкой: «поместите, куда сочтете нужным». Вместе со своей супругой — Софьей Дмитриевной он долгие годы хранил их дома.

Его наследники в 1985 году передали их в московский Свято-Данилов монастырь. Лишь только в августе 1998 года они были обретены во второй раз и торжественно возвращены обратно в родную Звенигородскую обитель, где и находятся ныне.

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Фото: С. Власов/patriarchia.ru

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