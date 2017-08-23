Церковь празднует второе обретение мощей святого Саввы Сторожевского
Святой Савва стал одним из первых учеников преподобного Сергия Радонежского. В Свято-Троицкую обитель он пришел еще в юношеские годы. Под духовным руководством святого Сергия Савва прошел множество монашеских подвигов и послушаний. За свои труды он был поставлен в священники и назначен духовником братии монастыря.
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Савва Сторожевский: ученик преподобного Сергия
"Игумен земли Русской" преподобный Сергий Радонежский вошел в историю нашей страны не только собственными подвижническими трудами, но также и тем, что воспитал целое поколение святых, которые разошлись из его обители по всей Руси. Одним из таких известных учеников преподобного Сергия был Савва Сторожевский, Звенигородский чудотворец.
За большие духовные подвиги святой был удостоен от Бога дара прозорливости. 3 декабря 1407 года святой Савва Сторожевский отошел ко Господу. Празднование святому было установлено на Московском Соборе 1547 года, а 19 января 1652 года были обретены его нетленные мощи.
Судьба мощей преподобного Саввы была во многом драматична. Так, после революционной смуты, в марте 1919 года, мощи были вскрыты и изъяты из обители (где они пребывали постоянно) VIII Отделом Народного Комиссариата Юстиции. До начала 1930-ых годов они хранились в Москве, на Лубянке.
Впоследствии мощи святого были переданы сотруднику Государственного исторического музея, члену Комиссии по охране памятников архитектуры Московской области Михаилу Успенскому, с формулировкой: «поместите, куда сочтете нужным». Вместе со своей супругой — Софьей Дмитриевной он долгие годы хранил их дома.
Его наследники в 1985 году передали их в московский Свято-Данилов монастырь. Лишь только в августе 1998 года они были обретены во второй раз и торжественно возвращены обратно в родную Звенигородскую обитель, где и находятся ныне.
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Фото: С. Власов/patriarchia.ru
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