Церковь празднует Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье
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Вход Господень в Иерусалим: спасение стало ближе
Мы празднуем Вход Господень в Иерусалим как свидетельство победы Богочеловека над теми, кто считал Его лжемессией, кто не хотел Его прихода в Святой град как Владыки и Царя народа. Мы также празднуем в этот день Его победу, как вход в Седмицу страданий, через которые и было совершенно дело спасения человеческого рода.
Дело в том, что иудеи ожидали пришествия своего царя — Мессии, который бы освободил их от римских оккупантов и вновь, подобно царю Давиду, сделал бы Израиль могущественнейшим из земных царств. В Иисусе многие видели именно такого царя.
Через несколько дней некоторые из кричавших «осанна» поймут, что Иисус не собирается воевать с Римом за свободу Израиля. И станут кричать римскому прокуратору: «Распни его».
Но Иисус был истиным Мессией. Через Свои вольные страдания, смерть и славное Воскресение Он пришел открыть всем людям мира путь в Новый Израиль — Царство Божие. Поэтому христиане в этот день встречают своего Царя, приходящего отдать Себя в жертву за грехи людей.
В южных странах люди приходят на этот праздник в храм с пальмовыми ветвями. В наших краях пальмы не растут, поэтому верующие приносят в храм веточки вербы, откуда еще одно, народное название этого праздника в нашей стране — Вербное воскресенье.
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Фото Владимира Ештокина/Журнал «Фома»
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