9 апреля 2017
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Церковь празднует Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье

Великий двунадесятый праздник Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье празднует Православная Церковь в воскресенье 9 апреля 2017 года.

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Вход Господень в Иерусалим: спасение стало ближе

Мы празднуем Вход Господень в Иерусалим как свидетельство победы Богочеловека над теми, кто считал Его лжемессией, кто не хотел Его прихода в Святой град как Владыки и Царя народа. Мы также празднуем в этот день Его победу, как вход в Седмицу страданий, через которые и было совершенно дело спасения человеческого рода.

Вербное воскресенье один из главных церковных праздников. В этот день Иисус въезжает верхом на осле в Иерусалим, где его встречает народ, полагая на дорогу одежду и пальмовые ветви с восклицаниями: «Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» (Мф. 21:9).

Дело в том, что иудеи ожидали пришествия своего царя — Мессии, который бы освободил их от римских оккупантов и вновь, подобно царю Давиду, сделал бы Израиль могущественнейшим из земных царств. В Иисусе многие видели именно такого царя.

Через несколько дней некоторые из кричавших «осанна» поймут, что Иисус не собирается воевать с Римом за свободу Израиля. И станут кричать римскому прокуратору: «Распни его».

Но Иисус был истиным Мессией. Через Свои вольные страдания, смерть и славное Воскресение Он пришел открыть всем людям мира путь в Новый Израиль — Царство Божие. Поэтому христиане в этот день встречают своего Царя, приходящего отдать Себя в жертву за грехи людей.

В южных странах люди приходят на этот праздник в храм с пальмовыми ветвями. В наших краях пальмы не растут, поэтому верующие приносят в храм веточки вербы, откуда еще одно, народное название этого праздника в нашей стране — Вербное воскресенье.

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Фото Владимира Ештокина/Журнал «Фома»

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#Праздники #Церковь #Православие
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