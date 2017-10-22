Церковь чтит память святых отцов VII Вселенского Собора
Память святых отцов VII Вселенского Собора, сыгравшего важную роль в жизни христианства, чтит Православная Церковь 22 октября 2017 года.
Вселенские Соборы представляли собой собрание священноначалия (преимущественно епископата) Поместных Православных Церквей, на которых решались догматические, канонические, литургические и иные вопросы.
VII-й Вселенский Собор, как и I-й, состоялся в Никее в 787 году. Важнейшими его решениями стали осуждение ереси иконоборчества, установление догмата об иконопочитании и связанного с этим праздника Торжества Православия.
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Изображение (фрагмент) с сайта pravoslavie.ru
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