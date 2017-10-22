22 октября 2017

Церковь чтит память святых отцов VII Вселенского Собора

Память святых отцов VII Вселенского Собора, сыгравшего важную роль в жизни христианства, чтит Православная Церковь 22 октября 2017 года.

Вселенские Соборы представляли собой собрание священноначалия (преимущественно епископата) Поместных Православных Церквей, на которых решались догматические, канонические, литургические и иные вопросы.

VII-й Вселенский Собор, как и I-й, состоялся в Никее в 787 году. Важнейшими его решениями стали осуждение ереси иконоборчества, установление догмата об иконопочитании и связанного с этим праздника Торжества Православия.

Читайте также:

7 Вселенских соборов

Собор, Ересь, Символ Веры — что это такое?

Догмат: граница истины

Догматы: Клетка для разума или путь любви?

Зачем нужны догматы?

ЕРЕСЬ: произвольный выбор и грех ума

Очерк о православной догматике, ересях и арианстве, написанный языком, понятным деловым людям

 

Изображение (фрагмент) с сайта pravoslavie.ru

УжасноПлохоСреднеХорошоОтлично (Оцените эту статью первым!)
Загрузка...
ПОМОЧЬРАССЫЛКА
Делитесь с друзьями:
#Святые #Церковь #Православие #память
Читайте также

Анна Кузнецова предложила подумать о введении педагогической тайны

Бенедикт XVI собирается отречься от престола

Музеи Ватикана запустили виртуальные туры

В Твери открыли памятник равноапостольным Кириллу и Мефодию

Комментарии

  • Оставьте первый комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.