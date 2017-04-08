8 апреля 2017
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Скончался космонавт Георгий Гречко

В Москве на 86-ом году жизни скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Георгий Гречко.

Он родился в Ленинграде и здесь же окончил в 1955-ом году Ленинградский механический институт, до прихода в отряд космонавтов работал в знаменитом ОКБ-1 у Сергея Королева. В 1975-85-ом годах совершил три полета в космос на кораблях «Союз».

Будучи доктором физико-математических наук, Георгий Михайлович много рассуждал о нравственном аспекте освоения современных технологий:

— Я уверен: наука нейтральна по отношению к добру и злу, — говорил он в интервью «Фоме». — Ядерная энергия, лазерный луч, космическая техника — все это можно использовать и в мирных целях, и в военных. Но если человек верит в Бога, если соблюдает заповедь «не убий», он уже не станет изобретать орудие убийства. Наука, развиваясь, должна познавать мир, а религия — воспитывать сердце человека так, чтобы научное развитие не превратилось для людей в смертельную угрозу.

Помимо работы в космической отрасли, Георгий Гречко был неравнодушен к кинематографу. Он выступал консультантом при экранизации книги Кира Булычева «Лиловый шар», а также сам снялся в фильме «Не послать ли нам гонца?», где сыграл самого себя.

 

Источник фото: Википедия.

СОКОЛОВ Алексей
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