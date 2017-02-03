Проект «Правжизнь.рф» выпустил мессенджер «Правжизнь Телеграмм»
Кроме того, приложение дает возможность подписаться на официальный канал того или иного храма или войти в общую какого либо группу храма, сообщает пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
«Правжизнь Телеграмм» для священнослужителей будет полезен целым рядом возможностей. С его помощью они смогут принимать просьбы о молитвенной помощи от прихожан, оперативно получать прошения о требах, создать канал храма и делать рассылку его подписчикам, организовывать волонтеров, собирать пожертвования.
Прихожане, в свою очередь, смогут ближе познакомиться друг с другом, найти новых друзей или знакомых, обмениваться новостями, советами, услугами, оказывать молитвенную и иную помощь другим верующим. Также при помощи приложения они смогут следить за событиями жизни избранного ими храма или монастыря.
Приложение «Правжизнь Телеграмм» создано на платформе мессенджера Telegram, поддерживает 8 языков общения.
Скачать мессенджер можно по ссылке: https://pravzhizn.ru/downloadmessenger
Ранее в мессенджере Telegram открылся информационный канал Патриаршей пресс-службы. Его подписчики могут получать самые свежие новости о жизни и служении патриарха Кирилла. Канал доступен по ссылке: https://telegram.me/patriarch_press
Кроме того, при поддержке Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и при участии журнала «Фома» и радио «Вера» в Telegram появилось еще два канала православной тематики.
Первый из них присылает отрывки из Евангелия с аудиокомментариями известных священников, а другой знакомит подписчиков с церковным календарем на текущий день.
Канал «Евангелие»: https://telegram.me/gospeleveryday
Канал «Церковный календарь»: https://telegram.me/pravcalendar
Изображение с сайта pravzhizn.ru
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