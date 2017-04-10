Пасхальное богослужение
Пасхальное богослужение не похоже на другие службы года. Царские Врата открыты, храм ярко освещен, на священниках праздничное красное облачение, почти все тексты службы не читаются, а поются. В каждом действии, в каждом слове, в каждой детали Пасхального богослужения – радость о Воскресшем Христе и о Его Великой Победе над смертью.
Подробнее о последовательности и смысле Пасхального богослужения читайте в материале:
Пасхальное богослужение: «Миру спасение!»
Пасхальное богослужение 2017
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл традиционно возглавит Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя в ночь с 15 на 16 апреля. Служба в главном соборе Русской Православной Церкви начнется, как и во всех остальных храмах, в 23.00. Около 00.00 начнется Пасхальная Заутреня, после которой Патриарх Кирилл совершит Божественную Литургию.
В Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга Пасхальная полунощница начнется в 23.15. Согласно расписанию крестный ход начнется в районе 23.45. Возглавит богослужение митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В Исаакиевском соборе, где настоятельствует правящий архиерей, архиерейская Пасхальная служба была лишь в 2011 году, когда Светлую Заутреню и Божественную Литургию отслужил руководивший тогда епархией митрополит Владимир. Тем не менее, в ночь с 15 на 16 апреля, как и в других храмах города, в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга пройдет Пасхальное богослужение.
В 12 часов ночи (в 01.00 по московскому времени) Пасхальное богослужение начнется и на святом месте Воскресения Христова — в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Надо отметить, что Иерусалимский храм поделен между разными конфессиями, а часы богослужений строго распределены между православной, армянской и католической церквями. Первыми в 00.00 часов по местному времени на Литургию в храме соберутся православные верующие. Возглавит службу Патриарх Иерусалимской Православной Церкви Феофил III.
Во многих храмах, где есть два и более престолов, Литургия будет совершена также и утром 16 апреля. Так, например, в Богоявленском Елоховском кафедральном соборе в Москве, помимо ночной Литургии, будут совершены еще две – в 7 и 9 утра. Помолиться и причаститься на ней смогут те, кто не имел возможности поучаствовать в богослужении ночью.
Вечером в воскресенье в православных храмах будет совершена Пасхальная Вечерня. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужит ее в Храме Христа Спасителя в 16.00. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский возглавит вечернее Пасхальное богослужение в Александро-Невской лавре в 17.00.
Пасхальное богослужение: прямая трансляция
Трансляция Пасхального богослужения в Храме Христа Спасителя:
Первый канал, начало в 23.30
Канал «Россия 1», начало в 23.30.
Телеканал «Спас», начало 15 апреля в 23.30. Смотреть онлайн здесь:
Трансляция Пасхального богослужения в Казанском соборе Санкт-Петербурга:
Пятый канал, начало в 23.30.
Трансляция Пасхального богослужения в кафедральном соборе г. Екатеринбурга:
Телеканал «Союз», 22.00 по московскому времени (00.00 – по екатеринбургскому).
Трансляция из Успенского подворья монастыря Свято-Введенская Оптина пустынь, Санкт-Петербург, постоянно включенная веб-камера, смотрите здесь
Пасхальное богослужение: видео
Патриаршее богослужение в Храме Христа Спасителя на Пасху 30 апреля – 1 мая 2016 года, запись трансляции с комментариями:
Патриаршее богослужение в Храме Христа Спасителя на Пасху 11-12 апреля 2015 года, запись трансляции с комментариями:
Пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга 11-12 апреля 2015 года, запись трансляции с комментариями:
Пасхальное богослужение в Свято-Троицком соборе г. Екатеринбурга 11-12 апреля 2015, запись трансляции без комментариев:
Патриаршее Пасхальное богослужение в Храме Гроба Господня в Иерусалиме 1 мая 2016, без комментариев:
1 часть:
2 часть:
Пасхальный Крестный ход 1 мая 2016 года в храмовом комплексе прп. Сергия Радонежского на Рязанке:
Фильм о Пасхальном богослужении в академическом храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова Санкт-Петербургской Духовной академии 19-20 апреля 2014 года:
Пасхальное богослужение: фото
Текст пасхального богослужения
Пасхальное богослужение начинается с Пасхальной полунощницы примерно в 23.30. Хор поет Канон Великой субботы. Плащаница, со Страстной пятницы находившаяся посреди храма, уносится в алтарь, затем все стихает.
В 00.00 с крестного хода вокруг храма начинается Пасхальная Заутреня с пением стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе». Подобно женам-мироносицам, шедшим к Гробу Господню, клир и прихожане обходят церковь и останавливаются перед входом. И вот наконец звучит радостная весть: «Христос воскресе!» Храм вновь заполняется народом и начинает звучать Пасхальный канон.
После христосования (поздравления) читается Огласительное слово святителя Иоанна Златоуста, в котором воспевается великая победа Жизни над смертью и раскрывается смысл Праздника праздников.
Часы перед Божественной Литургией – особые, Пасхальные. Они не читаются, а поются. После них начинается Божественная Литургия, на которой на разных языках звучит фрагмент Евангелия от Иоанна. Литургия служится при открытых Царских вратах.
После причащения в самом конце Литругии освящается артос (большая цельная просфора), который будет раздроблен и роздан верующим через неделю, в следующее воскресенье.
Чтобы не растеряться и не запутаться в частях Пасхальной службы, а понимать, о чем поет в эту ночь Церковь, можно следить за ходом богослужения по текст (смотреть здесь).
Последование Пасхального богослужения
Текст последования Пасхального ночного богослужения смотрите здесь
Важно ли отстоять пасхальное богослужение?
Пасхальное богослужение нужно не отстоять, а прожить, прочувствовать. Пасха – главное событие в церковной жизни. Это основа всего христианского вероисповедания. В эту святую ночь, как говорится в Огласительном слове Иоанна Златоуста, Христос призывает прийти к нему всех – постившихся и непостившихся, воздержаных и нерадивых. Пасхальное богослужение все наполнено Радостью о Воскресшем Христе, и когда мы вслушиваемся в звучащие слова, вникаем в смысл происходящего, то невозможно оставаться непричастными.
Конечно, бывают обстоятельства, которые не позволяют оказаться в Пасхальную ночь в храме или достоять до конца богослужения. Но и тогда не стоит отчаиваться – вся Светлая седмица воспринимается Церковью как один праздничный день, и богослужения во все дни особые, Пасхальные, во многом повторяющие ночную службу. По вечерам поется Пасхальный канон. Утром – звучат Часы Пасхи, а Литургия служится так же, как и в Пасхальную ночь, только читаются другие отрывки из Евангелия. Слово огласительное не звучит, а крестный ход – праздничный, радостный – проходит после Литургии.
Важно в Пасхальную ночь и в последующие Светлые дни бывать в храме потому, что встречу с Воскресшим Христом не заменит ни праздничное застолье, ни развлекательная программа. Ощутить полноту Праздника вдали от Бога невозможно, и как в дни Страстной седмицы мы старались разделить Его страдание, так теперь мы идем в храм, чтобы разделить с Ним Радость.
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