20 октября 2017
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Музей кино на ВДНХ открыл свои двери

В 36-м павильоне ВДНХ в Москве в четверг 19 октября открылся Государственный центральный музей кино.

На торжественном открытии глава Минкультуры Владимир Мединский отметил, что данный музей – «яркий пример нестандартного музея, нестандартного и нового общественного пространства», сообщает сайт ведомства.

При этом министр напомнил, что еще несколько лет назад Музея кино фактически не существовало, так как у него не было своего здания.

– Музей обрел свое собственное помещение, и тысячи экспонатов наконец-то обретут здесь свое место. И я рад, что это удалось сделать именно на ВДНХ. Сюда приходят миллионы людей, которые хотят увидеть что-то новое и узнать, чем живет страна, – добавил Владимир Мединский.

Отмечается, что на обновленной площадке 36 павильона разместились три кинозала, зоны для постоянной экспозиции и тематических выставок, аудитории для проведения лекций, кинобуфет и фирменный магазин.

Гости Музея кино могут увидеть костюмы знаменитых киногероев, фотографии со съемочных площадок, афиши, кинофототехнику и многие другие экспонаты.

Частью музея также стал научно-мемориальный кабинет Сергея Эйзенштейна, в котором хранятся личные вещи режиссера.

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Фото с сайта mkrf.ru

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#Культура #Общество alt #Кино #музей
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