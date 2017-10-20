Музей кино на ВДНХ открыл свои двери
На торжественном открытии глава Минкультуры Владимир Мединский отметил, что данный музей – «яркий пример нестандартного музея, нестандартного и нового общественного пространства», сообщает сайт ведомства.
При этом министр напомнил, что еще несколько лет назад Музея кино фактически не существовало, так как у него не было своего здания.
– Музей обрел свое собственное помещение, и тысячи экспонатов наконец-то обретут здесь свое место. И я рад, что это удалось сделать именно на ВДНХ. Сюда приходят миллионы людей, которые хотят увидеть что-то новое и узнать, чем живет страна, – добавил Владимир Мединский.
Отмечается, что на обновленной площадке 36 павильона разместились три кинозала, зоны для постоянной экспозиции и тематических выставок, аудитории для проведения лекций, кинобуфет и фирменный магазин.
Гости Музея кино могут увидеть костюмы знаменитых киногероев, фотографии со съемочных площадок, афиши, кинофототехнику и многие другие экспонаты.
Частью музея также стал научно-мемориальный кабинет Сергея Эйзенштейна, в котором хранятся личные вещи режиссера.
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Фото с сайта mkrf.ru
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