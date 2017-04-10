10 апреля 2017
Автор:

Можно ли причащаться в Великую Субботу, если не была в храме накануне?

Вопрос читателя:

Можно ли причащаться в Великую Субботу, если накануне вечером в пятницу не можешь присутствовать на утрене (по уважительным причинам — не отпускают с работы). И не будет ли такое Причастие в осуждение?

 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Добрый день! Если Вы уже причащались в этот Великий пост, а перед Субботой прочитаете соответствующие молитвы и исповедуетесь перед причастием, то можно. Узнайте в храме, когда именно происходит Погребение Плащаницы, это довольно поздно, в районе восьми, и даже если Вы опоздаете, лучше прийти. Такая служба только раз в году бывает. А может быть, Бог даст пораньше уйти с работы в этот день. Храни Вас Бог!

Архив всех вопросов можно найти здесь. Если вы не нашли интересующего вас вопроса, его всегда можно задать на нашем сайте.
На заставке фрагмент фото spbda/www.flickr.com

УжасноПлохоСреднеХорошоОтлично (Оцените эту статью первым!)
Загрузка...
Делитесь с друзьями:
Читайте также

Сколько дней поститься перед Причастием?

Что можно есть в пост перед причастием?

Как причаститься на Светлой седмице?

Грех ли не выпить запивку?

Комментарии

  • Оставьте первый комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.