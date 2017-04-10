Можно ли причащаться в Великую Субботу, если не была в храме накануне?
Можно ли причащаться в Великую Субботу, если накануне вечером в пятницу не можешь присутствовать на утрене (по уважительным причинам — не отпускают с работы). И не будет ли такое Причастие в осуждение?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день! Если Вы уже причащались в этот Великий пост, а перед Субботой прочитаете соответствующие молитвы и исповедуетесь перед причастием, то можно. Узнайте в храме, когда именно происходит Погребение Плащаницы, это довольно поздно, в районе восьми, и даже если Вы опоздаете, лучше прийти. Такая служба только раз в году бывает. А может быть, Бог даст пораньше уйти с работы в этот день. Храни Вас Бог!
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На заставке фрагмент фото spbda/www.flickr.com
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