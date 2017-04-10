Можно ли помянуть на Страстной?
Вопрос читателя:
Год со смерти жены выпадает на Страстную неделю, 12 апреля. Возможно ли собрать поминальную трапезу в этот день? И на кладбище пригласить священника для панихиды?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день! Возможно, да. Но я бы порекомендовал вам лучше помянуть супругу в этот день дома в молитве, на четверг подать записку на Проскомидию, а трапезу поминальную собрать уже после Пасхи и священника пригласить на Радоницу (вторник после Пасхи). Царство Небесное супруге! Храни Вас Бог!
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