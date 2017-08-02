Можно ли крестить ребенка на Преображение?
Можно ли крестить ребенка на Преображение? Это не грех?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Крестить ребенка на Преображение можно. Совершать крещения в Православной Церкви можно в любой день года. Но нужно учитывать, что в большие праздники священники обычно сильно загружены.
Так на Преображение бывает много исповедников и причастников, а после Литургии по традиции происходит освящение меда. Преображение – двунадесятый, то есть один из двенадцати основных после Пасхи православных праздников, и в этот день верующие стараются оказаться на службе, помолиться и вспомнить евангельское событие, в честь которого установлен этот Праздник. Родителям и будущим крестным тоже хорошо быть в этот день вместе со всей Церковью, но не нужно мучить ребенка долгим ожиданием.
Поэтому стоит посоветоваться со священником конкретного храма, где вы собираетесь крестить ребенка, когда лучше это сделать, чтобы крещение прошло спокойно, не в шуме и суете, а с глубоким пониманием совершаемого Таинства.
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