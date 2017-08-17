Можно ли есть яблоки до Преображения?
Церковь благословляет плоды нового урожая по времени их созревания. В Греции к празднику Преображения созревал виноград, в России — яблоки. Первые плоды винограда и яблок приносили в храм для благословения. Сейчас многие сорта винограда и яблок созревают раньше. Если говорить о яблоках, то на юге России или Украине многие сорта уже поздно собирать на Преображение Господне. Грех не пользоваться Божиими дарами, поэтому то, что созрело раньше, логично приносить в храм по мере созревания. А на праздник Преображения Господня можно принести более поздние сорта. Как быть жителям городов, у которых нет на даче яблонь? Можно купить яблоки и в магазине, принести их в храм с благодарностью Богу за Его щедрые к нам дары. Можно ли есть яблоки до праздника Преображения Господня? – вопрос открытый. Думаю, что можно есть лишь те сорта яблок, которые не сохранятся до праздника. Касательно прочих сортов лучше сохранить благочестивую традицию, прописанную в богослужебном уставе.
В Типиконе действительно есть указание на «воздержание от вкушения плодов до их освящения» для монахов. Это правило можно назвать реализация неписаного принципа: «сначала – Богу, потом – нам»
Кроме того, следует не забывать, что с Яблочным Спасом связаны и другие традиции — после праздника люди щедро делились урожаем: раздавали больным, сиротам и нищим, угощали родных и соседей – и только в последнюю очередь ели сами.
Фото анонса Roman Dawydkin
А можно есть виноград, скажем, в апреле?
В некоторых магазинах виноград продаётся круглый год.
«лучше сохранить благочестивую традицию»
Ежели я правильно поняла, эта традиция возникла для того, чтобы яблоки не драли ранее их созревания. А поелику в магазинах круглый год продают предположительно зрелые фрукты, то есть их можно смело. Только вряд ли они освященные: не ритейлеры же их освящают.