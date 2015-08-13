Медовый Cпас
Летний медосбор – самый обильный: из разноцветья и разнотравья получаются богатые вкусом сорта меда.
На Руси начинался медосбор в июне и заканчивался 1 августа по старому стилю, 14 августа – по новому. По этой причине с древних времен первый из трех праздников августа, посвященных Спасителю (Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице), получил название Медовый Спас, или «Спас на воде».
Какого числа Медовый Спас?
Медовый Спас в 2017 году, как и всегда, – 14 августа. С этого праздника начинается Успенский пост (с 14 по 27 августа в 2017 году). Собственно в церковном календаре не существует такого праздника, как Медовый Спас. В этот день Церковь отмечает Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Оно было установлено в честь знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и честного креста во время сражений святого благоверного князя Андрея Боголюбского с волжскими булгарами в 1164 году. Также этот день посвящен празднику Происхождения (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Эти церковные праздники совпал с периодом окончания сбора урожая меда. В результате в народе праздник любимого народом лакомства прочно соединился с православным праздником. И сейчас мы, как и наши предки, отмечаем Медовый Спас в храме, освящая мед и прикладываясь к Кресту Господню.
История Медового Спаса
На Медовый Спас во всех церквях совершают празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице в честь победы в 1164 году великого князя Андрея Боголюбского в походе против поволжских болгар и греческого императора Михаила над сарацинами.
Главный праздник этого дня – Изнесение Честны́х Древ Животворящего Креста Господня, который был установлен еще в IX веке в Константинополе, «по причине болезней, весьма часто бывавших в августе». В этот день износили Честное Древо Креста из царской сокровищницы, освящали улицы города и «с настоящего дня и далее до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали его потом народу для поклонения» (из греческого часослова XIX века).
В этот день в храмах на утрене после великого славословия происходит вынос Креста, чтобы каждый желающий мог поклониться Святому Кресту. После происходит малое водосвятие.
Медовый Спас традиции
На Медовый Спас принято приносить в храм для освящения мед нового сбора, мак, лекарственные травы – все, чем плодоносен август.
Благочестивая традиция есть в этот день у пасечников – раздать по кусочку соты с медом детям и нищим. Кулинарные традиции Медового Спаса не могут не радовать сладкоежек: в этот день пекут постные медовые пряники, коврижки, постные блины с медом, медовый квас, варят медовуху (кстати, употребляли ее на Руси в это время и как лекарство от хворей).
Существует еще одно название праздника 14 августа – Маковей, в народе – Маковый Спас. В церквях вспоминают семерых братьев-мучеников Маккавеев с их матерью Соломией. Известно, что в 166 году до н.э. династия Маккавеев восстала против указов, которые запрещали еврейские религиозные практики. И снова на языковом уровне получилось «сращение» народного обычая (с 14 августа на полях начинали собирать мак и печь пироги с этой начинкой) и церковного праздника.
Почему Медовый Спас называют еще «Спасом на воде»? Существует тоже вполне бытовое объяснение: в этот день чистили старые и освящали новые колодцы, водоемы и святые родники. После крестного хода купались люди «для очищения от грехов» и купали весь свой домашний скот. После так называемого «Мокрого Спаса» крестьяне уже не купались.
Медовый Спас фото
Медовый Cпас на картинах русских художников
Известные русские художники довольно часто воплощали образы пасечников на полотнах.
Медовый Cпас детям
На Медовый спас детям можно рассказать историю праздника, сходить в церковь и освятить мед, а дома приготовить медовые лакомства и разыграть веселый сценарий праздника меда.
Медовый Cпас: стихи
Саша Черный
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Сладок мед, ужасно сладок!
Ложку всю оближешь вмиг…
Слаще дыни и помадок,
Фото на заставке: Пасека Гремячева монастыря, Владимир Ештокин
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