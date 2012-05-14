Как Церковь относится к средствам контрацепции?
Отношение к контрацепции нужно рассматривать в ином ключе. Физическая близость играет важную роль в жизни супругов, и лишать их радости телесного общения церковная традиция не советует. Наоборот, апостол Павел пишет: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе» (1 Коринф. 7: 5).
Важно помнить, что Бог есть Любовь. И весь акт божественного творения пропитан ею. Господь творит мир, потому что любит его. Более того, эту великую способность любить Он даровал и нам с вами. Именно поэтому человеческие отношения, а особенно – отношения мужа и жены, мыслятся христианством в ключе Любви, а брачный союз всегда понимался, прежде всего, как союз двух любящих людей, которые живут единым сердцем, чувствами, эмоциями, желаниями и мыслями. И дети – это воплощение этой любви, ее продолжение и умножение.
К сожалению, использование контрацепции таит в себе опасность подмены. Зачастую применение противозачаточных средств означает, что пара настроена на «удовольствие без последствий», когда возможная беременность начинает восприниматься как «досадное недоразумение». Именно осознание этой опасности заставляет Церковь очень настороженно относиться к средствам защиты.
Но бывают ситуации, когда женщине вообще нельзя беременеть. Что же делать тогда? Вообще лишить себя радости брака? В таких случаях Православная Церковь допускает использование контрацепции. Главное, чтобы противозачаточные средства не были абортивными и не убивали уже сформировавшийся в женском организме зародыш. Не абортивные средства допускаются, но перед их использованием стоит поговорить с духовником и попытаться разобраться, что движет супругами – эгоизм или все-таки любовь. Или супруги просто не желают быть ответственными за новую жизнь, которая зародится в лоне матери, или же они все-таки не готовы дать ребенку то, что хотели бы дать. Это очень сложный вопрос, но ответить на него очень важно, и чем искреннее будет ответ, тем лучше.
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