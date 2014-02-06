6 февраля 2014
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Имя Ксения

Что общего у юродивой, римского поэта и греческого историка?

6 февраля Церковь  празднует день памяти блаженной Ксении Петербургской, но в этот день христиане вспоминают о святой,  чья жизнь стала примером для любимой многими русской юродивой. Речь идет о преподобной Ксении Миласской, жившей в середине V века.

 Значение имени Ксения

Преподобная Ксения с житием. 1551 год

Это имя известно сразу в нескольких странах. Ксениями, Аксиньями, Аксютами, Оксанами во все времена называли девочек в России, Белоруссии, Украине, Румынии, Сербии и даже в Финляндии. Там это имя распространено в форме — Сенья.

В России имя Ксения входит в топ-100 самых популярных имен. До 1992 года имя Ксения находилось в четвертом десятке: где-то между Аллой и Зиной. Сейчас же в рейтинге это имя занимает одиннадцатое место. Всплеск популярности имени Ксения среди новорожденных, особенно в столицах пришелся на конец девяностых годов XX века. Сразу двух святых с именем Ксения чтит Русская Православная Церковь 6 февраля: Ксению Миласскую, или Римлянку и Ксению Петербургскую. И если знать житие одной, то становятся понятны поступки другой.

 

 

Что общего у Ксении с Ксенофонтом?

Ксенофонт

Ксенофонт

Пытливый ум найдет в русском языке немало однокоренных имени Ксения слов. От ксенобиотиков и ксеногамии до ксенофобии и Ксенофонта. Так же как и в имени Ксения, мы сталкиваемся с греческим словом «ξένος» — «чужой», «гость». Поэтому ксенобиотики — это чужеродное для организма соединение, ксеногамия — перекрестное опыление разных растений, ксенофобия — страх перед чужестранцами, а Ксенофонт — имя древнегреческого историка. Скорее всего, это прозвище, а не имя, намекающее на происхождение писателя. Ведь за участие в военном походе против союзных Афинам Фив, Ксенофонт был изгнан из родного города. Много путешествовал и умер на чужбине, в далеком Коринфе.

Как относиться к гостям и мигрантам?

К чужеземцам, чужестранцам у греков было особое отношение. Один из эпитетов Зевса, подчеркивающий его покровительственное отношение к чужеземцам, было Ксений («Ξένιος» — «охраняющий чужеземцев»). А на Кипре, в Амафунте, даже существовал культ Зевса Ксения. Не говоря о том, что законы гостеприимства в Греции соблюдались особенным образом и были священным долгом по отношению к гостям-чужеземцам.

Ксении — фрески-натюрморты

Греки считали, что преступления в отношении чужеземцев страшнее, чем по отношению к собственным согражданам. «Ведь чужеземец, не имеющий друзей и родичей, — пишет Платон в своих «Диалогах»,- внушает более жалости и богам, и людям. Тот, кто способен отмстить, тем охотнее вступается за них… всякий, у кого есть хоть немного предусмотрительности, должен очень остерегаться, как бы не совершить никакого проступка против чужеземцев, и уж так держаться всю свою жизнь. Из проступков против чужеземцев и земляков величайшими являются всегда те, что совершены против молящих пощады. Ибо тот бог, которого молящий призвал в свидетели данных ему обязательств, становится его главным стражем, и, таким образом, пострадавший никогда не останется неотмщенным».

Ксении - фрески-натюрморты

Ксении — фрески-натюрморты

Ксениями древние греки также называли дары, которые хозяин отправлял гостям, остановившемся пожить на некоторое время в его доме. Как правило, в первый день гости приглашались на общий пир. Устройство домов позволяло размещать гостей отдельно, и чтобы они не чувствовали себя на чужбине тяжело и неуютно, то в дальнейшем гостям в дар присылались продукты (ксении). Ксениями также принято именовать фрески в жанре натюрморта. На них изображались подобные дары гостям. Правда было это уже в Риме, I веке н.э. Изображения такие были обнаружены при раскопках на стенах жилых домов в Помпеях и, как предполагают специалисты, являлись чем-то сродни «рекламному плакату».

Подарки гостям в стихах

«Ксениями» («Подарки гостям») назвал римский поэт Валерий Марциал, живший в I веке до н.э., свой сборник застольных афоризмов и эпиграмм. Его короткие остроумно-шутливые стихотворения были написаны для гостей. Хвалили или ругали принесенные ими подарки:

«Этот топорик тебе я купил за четыреста тысяч

На распродаже вещей у одного должника».

Или

«Этот пенал для тебя со своим снаряженьем железным

Дар не пустячный, коль ты сыну его передашь».

Марциал считался образцом жанра. Поэты преклонялись перед его даром и в Средние века, и в эпоху Ренессанса, и в век Просвещения.

Марциаловский стихотворный размер (элегический дистих), сам жанр с его едкой иронией, да и название — «Ксении», Гёте и Шиллер избрали для своих двустиший. В переписке друг с другом в эпиграммах они высмеивали литературных оппонентов и обличали жизнь Германии. В 1797 году Шиллер впервые опубликовал «Ксении» в «Musenalmanach für 1797». Гёте сделал это позже, в 1820 году вышли е «Zahme Xenien» («Кроткие ксении»). «Ксении» писал Гейне. А Пушкин, хоть и не называл свои эпиграммы ксениями, но учился у Марциала остротам и часто цитировал его друзьям.

Житие Ксении Миласской

Ксения Миласская (Римляныня)

Ксения Миласская (Римляныня)

 Святая Евсевия родилась в Риме в V веке (примерно в 457 году), в семье знатного и очень богатого христианина. Она была единственной дочерью и наследницей сенатора, получила прекрасное образование и воспитывалась в благочестии. Отец нашел Евсевии жениха, равного по знатности, богатству и уму. Но  святая Евсевия решила посвятить себя Христу. Сначала она тайно, через своих рабынь, раздавала нищим милостыню из своего наследства и укреплялась в собственном решении. А когда приблизился день свадьбы, то вместе с рабынями, переоделась в мужскую одежду и покинула родительский дом.

Евсевия объявила двум бежавшим с нею девушкам, что теперь они будут не рабынями, а ее сестрами. Вместе они сел на корабль, который шел в Александрию. По дороге они высадились на малоазийском побережье, недалеко от греческого города Галикарнас. Здесь они переезжали с места на место, чтобы не быть обнаруженными родителями Евсевии. Также Евсевия объявила своим подругам, чтобы они молчали о ее происхождении и впредь называли Ксенией, что по-гречески обозначало — чужестранка, странница, потому что нет у нее в новой стране постоянного пристанища, «но, странствуя в этой жизни, я ищу будущего».

Девушки искали заступничества духовного лица, который благословил бы и помог принять иноческий сан. Через некоторое время по их молитвам они познакомились с пресвитером Павлом из города Миласы, который после богомолья возвращался на родину через селение, где жили странницы. Павел был игуменом Андреевского монастыря и предложил Ксении и ее спутницам отправиться вместе с ним. Добравшись до Миласы, святая Ксения на взятые из дому деньги построила церковь в честь святого первомученика Стефана и организовала общину, позднее ставшую монастырем. Игумен Павел постриг святую Ксению и ее спутниц в монахини. А позже, возглавив епископскую кафедру города Миласы, вопреки воле святой Ксении, он посвятил ее в диаконисы. Епископ считал, что святая Ксения своими добродетелями как никто другой достойна этого звания. Так помимо духовных подвигов, святая Ксения заботилась о бедных, больных и беременных женщинах, готовила их к принятию крещения.

Святая молилась и постилась дни и ночи. Отказывала себе в самом необходимом. Всегда носила одну рубашку и платье, поэтому они были очень ветхими. Часто питалась только хлебом, посыпанным пеплом и политым слезами, уподобляясь псаломопевцу: «Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами» (Пс.101:10). Воздержание, смирение, кротость — вот добродетели, которые прославили святую Ксению среди людей. Она день и ночь проливала слезы. Но это не были слезы отчаяния или горя утраты. Это были слезы сердечного умиления перед Христом.

Когда Ксения скончалась,  многие находившиеся с нею рядом стали свидетелями чуда. Над монастырем парил венец с крестом посередине. Это явление продолжалось до тех пор, пока святая не была погребена. Тогда же происходили чудеса исцеления.

Только после кончины святой Ксении открылось ее происхождение и родина. О святой Ксении рассказала одна из монахинь, бывшая ее рабыня, которая вместе со своей госпожой была подвижницей.

Тропарь преподобной Ксении, глас 8

В тебе, мати, известно спасеся, еже по образу:

приимши бо крест, последовала еси Христу

и, деющи, учила еси презирати убо плоть, преходит бо,

прилежати же о души, вещи безсмертней.

Темже и со Ангелы срадуется, преподобная Ксение, дух твой.

Кондак преподобной Ксении, глас 2

Твою страннонравную, Ксение, память совершающе, любовию почитающии тя, поем Христа во всех тебе подающаго крепость исцелений: Емуже всегда молися о всех нас.

 

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#Святые #История #Ксения Петербургская
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