Глава РАН привел в пример ученым митрополита Макария (Булгакова)
Выступая в четверг 19 октября в РАН на вручении Макариевских премий за 2016-2017 годы, Александр Сергеев указал на то, что владыка Макарий «был избранным членом императорской Российской Академии наук, и он это очень ценил», передает РИА Новости.
– Он посещал все собрания, он сам 10 раз представлял свои рефераты. Он был очень активным членом Российской Академии наук, и, может быть, это даже может быть сказано и в упрек некоторым нынешним членам Академии наук, а может быть, даже и некоторым членам президиума. В общем, да, коллеги, Макарий Булгаков может быть действительно нам пример, – сказал глава РАН.
По признанию Александра Сергеева, при первом знакомстве с деятельностью владыки Макария она его «поразила».
Глава РАН особо отметил, что митрополит Макарий, являющийся автором 12-томной «Истории Русской Церкви», пожертвовал 120 тысяч заработанных своим интеллектуальным трудом рублей на нужды науки.
– Это было оставлено и положено в государственный банк именно с целью того, чтобы поддерживать науку, – подчеркнул Президент Академии.
По словам Александра Сергеева, «если мы сохраним наши нравственные и духовные традиции, сохраним нашу креативность как залог наших будущих свершений в науке, я думаю, что наша страна будет развиваться уж точно устойчиво».
Митрополит Московский и Коломенский Макарий (Булгаков) (1816-1882) – выдающийся русский мыслитель, богослов, историк и общественный деятель. Автор многотомных трудов «Православно-догматическое богословие» и «История Русской Церкви», которые систематизировали всю церковную литературу.
В память митрополита Макария и согласно его завещанию, в 1867 году была учреждена Макарьевская премия с целью «поощрения отечественных талантов, посвящающих себя делу науки и общеполезных занятий».
Прерванное революцией 1917-го вручение премии продолжилось в 1997 году. В настоящее время она является главной наградой в области российской истории и истории Русской Церкви.
Фото: С. Власов/patriarchia.ru
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