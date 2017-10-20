20 октября 2017
Автор:

Глава РАН привел в пример ученым митрополита Макария (Булгакова)

Президент Российской Академии наук (РАН) Александр Сергеев поставил в пример российским ученым чрезвычайно активно трудившегося в Академии известного церковного иерарха и ученого XIX века митрополита Макария (Булгакова).

Выступая в четверг 19 октября в РАН на вручении Макариевских премий за 2016-2017 годы, Александр Сергеев указал на то, что владыка Макарий «был избранным членом императорской Российской Академии наук, и он это очень ценил», передает РИА Новости.

– Он посещал все собрания, он сам 10 раз представлял свои рефераты. Он был очень активным членом Российской Академии наук, и, может быть, это даже может быть сказано и в упрек некоторым нынешним членам Академии наук, а может быть, даже и некоторым членам президиума. В общем, да, коллеги, Макарий Булгаков может быть действительно нам пример, – сказал глава РАН.

По признанию Александра Сергеева, при первом знакомстве с деятельностью владыки Макария она его «поразила».

Глава РАН особо отметил, что митрополит Макарий, являющийся автором 12-томной «Истории Русской Церкви», пожертвовал 120 тысяч заработанных своим интеллектуальным трудом рублей на нужды науки.

– Это было оставлено и положено в государственный банк именно с целью того, чтобы поддерживать науку, – подчеркнул Президент Академии.

По словам Александра Сергеева, «если мы сохраним наши нравственные и духовные традиции, сохраним нашу креативность как залог наших будущих свершений в науке, я думаю, что наша страна будет развиваться уж точно устойчиво».

Митрополит Московский и Коломенский Макарий (Булгаков) (1816-1882) – выдающийся русский мыслитель, богослов, историк и общественный деятель. Автор многотомных трудов «Православно-догматическое богословие» и «История Русской Церкви», которые систематизировали всю церковную литературу.

В память митрополита Макария и согласно его завещанию, в 1867 году была учреждена Макарьевская премия с целью «поощрения отечественных талантов, посвящающих себя делу науки и общеполезных занятий».

Прерванное революцией 1917-го вручение премии продолжилось в 1997 году. В настоящее время она является главной наградой в области российской истории и истории Русской Церкви.

 

Фото: С. Власов/patriarchia.ru

Редакция
рубрика: Авторы » Р »

УжасноПлохоСреднеХорошоОтлично (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Загрузка...
ПОМОЧЬРАССЫЛКА
Делитесь с друзьями:
#Церковь и общество #наука #Православие
Читайте также

Ливанский профессор предупредил об угрозе исчезновения местных христиан

Очень важно, что ключевой темой послания Президента стала забота о человеке, – Владимир Легойда

Всеправославный Собор станет отражением православного учения о Церкви, – митрополит Волоколамский Иларион

Владимир Легойда: Зло необходимо пресекать

Комментарии

  • Оставьте первый комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.