«Фома» и радио «Вера» рассказали детям о Преображении Господнем
В новом выпуске детской христианской аудио-энциклопедии идет разговор об одном из самых известных великих двунадесятых праздников Православной Церкви.
Ребята в частности узнают о том, что каждый год в один и тот же день в одном и том же месте на глазах у тысяч людей происходит чудесное явление, которому наука пока не нашла объяснение.
Случается оно в праздник Преображения Господня, в день, когда две тысячи лет назад перед изумленными учениками явился во всей Своей Славе в Божественном Свете Иисус Христос. С тех пор на Святой Земле, на горе Фавор в праздник Преображения при любой погоде сходит благодатное облако! Удивительно? Еще бы! Вот бы побывать на этой горе и увидеть все своими глазами!
Любознательным ребятам Вере и Фоме и их мудрому наставнику доктору Михаилу Гавриловичу это удалось. Помог им совершить необыкновенное путешествие верный и смышлёный пес Алтай…
А еще Преображение — это Яблочный Спас! Какой же летний праздник без вкусностей? Спелые, сочные яблоки! А позади — Спас Медовый, а впереди — Ореховый…
Дядя Миша рад рассказать ребятам любопытные подробности и об этих замечательных праздниках и угостить своих друзей!
Детская христианская аудио-энциклопедия — совместный проект радио «Вера» и журнала «Фома».
Рекомендуется детям от 0 до 12 лет для самостоятельного или совместного прослушивания.
Программы доступны для прослушивания онлайн и скачивания на телефон, компьютер или любое другое удобное вам устройство.
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