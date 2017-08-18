18 августа 2017
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«Фома» и радио «Вера» рассказали детям о Преображении Господнем

В рамках совместного проекта журнала «Фома» и радио «Вера» «Вопросы Веры и Фомы, или чай с вареньем» вышел выпуск, посвященный празднику Преображения Господня.

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В новом выпуске детской христианской аудио-энциклопедии идет разговор об одном из самых известных великих двунадесятых праздников Православной Церкви.

Ребята в частности узнают о том, что каждый год в один и тот же день в одном и том же месте на глазах у тысяч людей происходит чудесное явление, которому наука пока не нашла объяснение.

Случается оно в праздник Преображения Господня, в день, когда две тысячи лет назад перед изумленными учениками явился во всей Своей Славе в Божественном Свете Иисус Христос. С тех пор на Святой Земле, на горе Фавор в праздник Преображения при любой погоде сходит благодатное облако! Удивительно? Еще бы! Вот бы побывать на этой горе и увидеть все своими глазами!

Любознательным ребятам Вере и Фоме и их мудрому наставнику доктору Михаилу Гавриловичу это удалось. Помог им совершить необыкновенное путешествие верный и смышлёный пес Алтай

А еще Преображение — это Яблочный Спас! Какой же летний праздник без вкусностей? Спелые, сочные яблоки! А позади — Спас Медовый, а впереди — Ореховый…

Дядя Миша рад рассказать ребятам любопытные подробности и об этих замечательных праздниках и угостить своих друзей!

Детская христианская аудио-энциклопедия — совместный проект радио «Вера» и журнала «Фома».

Рекомендуется детям от 0 до 12 лет для самостоятельного или совместного прослушивания.

Программы доступны для прослушивания онлайн и скачивания на телефон, компьютер или любое другое удобное вам устройство.

Также вы можете подписаться на сообщество проекта в Вконтакте и получать уведомления о выходе новых программ.

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О празднике Преображения Господня, его истории и традициях читайте здесь.

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#Журнал "Фома" #радио Вера
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