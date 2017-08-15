Чудотворному списку Толгской иконы можно будет поклониться 20 августа в Москве
Древний образ постоянно хранится в запасниках Государственного исторического музея, а 20 августа сотрудники ГИМ уже во второй раз привезут святыню в место ее дореволюционного пребывания, сообщает пресс-служба обители.
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Образ прибудет в обитель в 9.00, и в течение дня будет находиться в храме преподобного Сергия Радонежского. После торжественной встречи иконы будет совершена Литургия.
Весь день 20 августа Сергиевский храм монастыря будет открыт для всех желающих поклониться святыне, а вечером в 17.00 будет совершено праздничное Всенощное бдение с общенародным акафистным пением перед Толгской иконой.
Справка
Толгский образ Пресвятой Богородицы был написан в XVIII веке и представляет собой точный список с Ярославской Толгской иконы Божией Матери, чудесно обретенной в водах реки Толга в 1314 году.
Монастырская Толгская икона Божией Матери была написана как храмовый образ новопостроенной Толгской церкви в Высоко-Петровском мужском монастыре по заказу родственницы покойного императора статс-дамы Настасьи Нарышкиной.
Широкое почитание москвичами Высоко-Петровского списка Толгской иконы Божией Матери побудило изобразить этот святой образ в 1748-50 годах на стене Толгского храма, выходящей на улицу Петровка, так, чтобы и в позднее время, когда обитель закрыта, любой проходящий мог бы помолиться перед монастырской святыней.
Народная память сохранила любовь к Высоко-Петровской Толгской иконе. Вскоре после возвращения обители Толгского храма сюда стали приходить москвичи со своей молитвой об уврачевании семейных проблем, о своих детях. Особенно часто в храм приходят с молитвой Богоматери москвички, которые просят Пречистую Деву о чадородии и получают помощь.
В 1920 году этот чтимый список попал в запасники Государственного исторического музея, где и находился все это время. Благодаря этому она была спасена от неминуемого уничтожения, которому подверглись большинство икон Высоко-Петровского монастыря.
Спустя более чем полвека, в 1980 году икона Божией Матери была отреставрирована И.А. Гоголевой. В настоящее время икона Богородицы «Толгская» XVIII века хранится в запасниках Государственного исторического музея.
16 апреля 2016 года эта икона впервые за прошедшие без малого сто лет была доставлена в Высоко-Петровский монастырь.
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Фото пресс-службы Высоко-Петровского монастыря
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