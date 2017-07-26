Ангелы: девять чинов. Инфографика
Согласно православному вероучению, Бог сотворил не только видимый мир, но и мир невидимый, духовный. Что мы знаем о мире «Сил небесных»?
Мы рекомендуем этот материал для уроков ОПК. Вы можете скачать и распечатать его в формате А3 в качестве учебного пособия.
Мы рекомендуем этот материал для уроков ОПК. Вы можете скачать и распечатать его в формате А3 в качестве учебного пособия.
Мы рекомендуем этот материал для уроков ОПК. Вы можете скачать и распечатать его в формате А3 в качестве учебного пособия.
Здравствуйте, Уважаемая редакция Журнала «ФОМА»! Очень благодарен Вам за Ваши труды. Пользуюсь вашей инфографикой в обучении детишек. Заметил небольшой недочет в списке архангелов не хватает ещё одного — ИЕРЕМИИЛ.
https://drevo-info.ru/articles/18988.html
https://azbyka.ru/shemy/angely-i-arkhangely.shtml
Если есть возможность дополнить инфографику. Спаси Вас Господи!
Спасибо, Александр! Поправим