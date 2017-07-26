26 июля 2017
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Ангелы: девять чинов. Инфографика

Согласно православному вероучению, Бог сотворил не только видимый мир, но и мир невидимый, духовный. Что мы знаем о мире «Сил небесных»?

Мы рекомендуем этот материал для уроков ОПК. Вы можете скачать и распечатать его в формате А3 в качестве учебного пособия.

 

 

Мы рекомендуем этот материал для уроков ОПК. Вы можете скачать и распечатать его в формате А3 в качестве учебного пособия.

 

Редакция
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#ангел #инфографика
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Комментарии

  • Александр
    Февраль 26, 2017 18:36

    Здравствуйте, Уважаемая редакция Журнала «ФОМА»! Очень благодарен Вам за Ваши труды. Пользуюсь вашей инфографикой в обучении детишек. Заметил небольшой недочет в списке архангелов не хватает ещё одного — ИЕРЕМИИЛ.
    https://drevo-info.ru/articles/18988.html
    https://azbyka.ru/shemy/angely-i-arkhangely.shtml
    Если есть возможность дополнить инфографику. Спаси Вас Господи!

    • Редакция
      Февраль 26, 2017 23:02

      Спасибо, Александр! Поправим

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