10 апреля 2017 года началась Страстная седмица
Каждый день Страстной седмицы, самой строгой наряду с первой седмицей Великого поста, посвящен определенным событиям из жизни Иисуса Христа перед окончанием Его земного служения.
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Страсти Христовы — ступень к бессмертию
Не проще ли приказать ангелам схватить всех фарисеев и поразить их своим могуществом? Церковь говорит – нет! Дело том, что Христос принял на себя всю человеческую природу. Единственно, чего не имел Христос, – это той порочности и склонности к злу, которую после грехопадения имеют все люди. А раз Христос принял на себя полную человеческую природу, то Он же принял и самое тяжелое бремя, которое несем мы, – бремя смерти.
В Великую Среду Церковь будет вспоминать предательство Спасителя одним из Его учеников – Иудой Искариотом.
В Великий (Чистый) Четверг будет вспоминаться Тайная Вечеря – собрание Господа с учениками, на котором Он установил Таинство Евхаристии (Святое Причастие).
Великая Пятница – самый скорбный день – воспоминание о страданиях Христа и Его крестной смерти. В этот день на середину храмов для поклонения верующих выносятся Плащаницы (изображения покоящегося Христа). До пасхальной заутрени (полночь на воскресенье) Плащаницы будут пребывать в храмах, потом их занесут в алтари и положат на престолы, где они будут пребывать до праздника отдания Пасхи (канун Вознесения).
В Великую Субботу православные будут вспоминать о пребывании тела Спасителя во гробе и о том, что душою Он сошел в ад, чтобы проповедовать там и вывести оттуда в Царствие Небесное ветхозаветных праведников.
В воскресенье 16 апреля Православная Церковь отметит Пасху, Светлое Христово Воскресение.
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Фото с сайта spbda.ru
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