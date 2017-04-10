10 апреля 2017
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10 апреля 2017 года началась Страстная седмица

В понедельник 10 апреля 2017 года православные верующие вступили в Страстную седмицу – неделю, которая завершится Пасхой, Светлым Христовым Воскресением.

Каждый день Страстной седмицы, самой строгой наряду с первой седмицей Великого поста, посвящен определенным событиям из жизни Иисуса Христа перед окончанием Его земного служения.

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Страсти Христовы — ступень к бессмертию

Не проще ли приказать ангелам схватить всех фарисеев и поразить их своим могуществом? Церковь говорит – нет! Дело том, что Христос принял на себя всю человеческую природу. Единственно, чего не имел Христос, – это той порочности и склонности к злу, которую после грехопадения имеют все люди. А раз Христос принял на себя полную человеческую природу, то Он же принял и самое тяжелое бремя, которое несем мы, – бремя смерти.

Первый день Страстной седмицы – Великий Понедельник, так же как и Великий Вторник этой недели, – это воспоминание о последних проповедях Господа перед народом, после Его прихода в Иерусалим.

В Великую Среду Церковь будет вспоминать предательство Спасителя одним из Его учеников – Иудой Искариотом.

В Великий (Чистый) Четверг будет вспоминаться Тайная Вечеря – собрание Господа с учениками, на котором Он установил Таинство Евхаристии (Святое Причастие).

Великая Пятница – самый скорбный день – воспоминание о страданиях Христа и Его крестной смерти. В этот день на середину храмов для поклонения верующих выносятся Плащаницы (изображения покоящегося Христа). До пасхальной заутрени (полночь на воскресенье) Плащаницы будут пребывать в храмах, потом их занесут в алтари и положат на престолы, где они будут пребывать до праздника отдания Пасхи (канун Вознесения).

В Великую Субботу православные будут вспоминать о пребывании тела Спасителя во гробе и о том, что душою Он сошел в ад, чтобы проповедовать там и вывести оттуда в Царствие Небесное ветхозаветных праведников.

В воскресенье 16 апреля Православная Церковь отметит Пасху, Светлое Христово Воскресение.

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О Страстной седмице, ее днях, особенностях богослужений в эти дни и многом другом, читайте в специальной рубрике «Фомы».

 

Фото с сайта spbda.ru

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#Великий Пост #Церковь #Православие
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