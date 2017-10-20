Золотая саламандра
История любви из интернета
Казалось бы, что нового можно написать о любви? Ведь давно просчитаны все сюжетные коллизии. Героев многое разделяет? Расстояния, возраст, социальное положение, болезнь? Но давно уже написаны и «Снежная королева», и «Джен Эйр», и «История любви» — чем еще можно удивить современного читателя? Знакомство в Интернете? Это тоже становится обычным делом.
Удивительно в книге то, что все это правда. Перед нами документальный роман, рассказ о встрече: он — живет в Сибири, тяжело болеет, она — в столице, намного старше своего избранника. Главы книги — посты из «Живого журнала» и сообщения из скайпа.
Начиная читать, опасаешься: ведь если все это правда, значит, получается, что сейчас будешь подглядывать? Но скоро так четко видишь в истории Дениса и Кати Промысл Божий, действующий непостижимо, что становишься свидетелем невероятного чуда — встречи. Надо сказать, авторы и не утомляют читателя слишком длинными описаниями своих переживаний, в романе много действия. Да, встреча состоялась, но для того, чтобы быть вместе, героям романа пришлось пройти через тяжелые испытания, и во второй половине любовный роман становится детективным и приключенческим.
И никакой неловкости от того, что тебя посвятили в свою личную историю, нет, а есть чувство благоговения перед заботой Божьей о человеке, радости от того, что чудеса случаются прямо рядом с нами, здесь и сейчас. И, конечно, чувство благодарности авторам за их смелость.
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