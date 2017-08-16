VIII фестиваль «Артос» посвятят 100-летию восстановления Патриаршества
В фестивале примут участие более 180 участников из России и Зарубежья, в том числе Сербии, Греции Болгарии, Черногории, Украины и Беларуси, сообщает пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
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Церковный Собор 1917-го и революция
Когда в августе 1917 года открылся Великий московский Собор, то не реагировать на революционные события, происходившие в это время, было очень трудно. Собор какое-то время справлялся с этим, но искушения были велики. На первой сессии Собора, приходящейся на тот период, когда большевики еще не пришли, хвалить на Соборе революцию было не принято, а выступать против нее, конечно, опасно. И при Временном правительстве, и при большевиках это могло рассматриваться как контрреволюция, поэтому соборянам надо было вообще очень аккуратно подходить к вопросам обсуждения текущих событий. Тем не менее они эти события обсуждали.
В частности, можно будет послушать лекции и выступления известных ученых и общественных деятелей, узнать о важнейших решениях и постановлениях Священного Собора, о личности святителя Тихона, патриарха Московского и всея России.
Кроме того, можно будет ознакомиться с новыми книгами в научном издании материалов Собора, православной литературой и периодикой, посвященным одной из важнейших тем в новой истории Русской Церкви.
Гости фестиваля также смогут увидеть уникальные архивные фотографии Поместного Собора и посетить художественную выставку живописца Филиппа Москвитина, представляющую серию портретов патриарха Тихона и его современников.
Кинолекторий фестиваля представит серию документальных и художественных фильмов, посвященных восстановлению Патриаршества и жизни Церкви в 1917-1918 годах.
В выходные дни фестиваль приглашает семьи с детьми, для которых будут организованы специальные концерты, кулинарные и творческие мастер-классы, в том числе уроки по иконописи и традиционной православной мозаике.
Также в рамках фестиваля пройдет большая православная выставка-ярмарка, на которой посетители смогут найти церковные товары, книги, сувениры, изделия ремесленных мастерских, иконописцев и ювелиров.
Фестиваль «Артос» пройдет по адресу: г. Москва, Конгрессно-выставочный центр «Сокольники», павильон №2 (от метро «Сокольники» ходит бесплатное маршрутное такси с эмблемой фестиваля). Часы работы: 11.00-19.00 (28 августа до 17.00).
Вход на все мероприятия фестиваля «Артос» свободный. Подробнее о фестивале можно узнать здесь.
Фестиваль проводится при поддержке Русской Православной Церкви в рамках программы празднования Столетия Поместного Собора 1917-1918 годов.
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О важных событиях революционных лет в истории Церкви и страны в целом читайте здесь.
Изображение пресс-службы фестиваля «Артос»
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