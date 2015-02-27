Великий пост — как правильно поститься?
Великий пост в вопросах и ответах священника
Великий пост – зачем он нужен?
Еще в первые христианские времена люди, желавшие креститься, некоторое время перед крещением соблюдали пост. Впоследствии из этого поста возник пост перед Святой Пасхой. Если проводить аналогию с крещавшимся, Великий пост дает нам возможность подготовиться и достойно встретить Христова и Праздник Его Воскресения.
Время поста – очень важный период для христиан: мы можем проверить себя, воспитать, сделать немножко лучше и чище. Сознательно лишая себя чего-то, мы обязательно приобретем что-то очень важное. Поэтому в пост мы добровольно лишаем себя каких-либо житейских удобств, тем самым освобождая место для духовных ценностей.
Как правильно поститься?
Разъяснения о том, как правильно поститься, содержатся в богослужебной книге Типикон. Воздержание в гастрономическом плане предполагает полное отречение от мясных и молочных продуктов, от яиц, рыбы и по будням – от растительного масла. В первые два дня Великого поста, а также в страстную Пятницу Типикон предписывает полностью воздерживаться от пищи.
Устав, который дается в Типиконе – это срединная модель нашего поста. Вместе с духовником (а не самостоятельно) человек определяет, как ему поститься – более или менее строго. Послабление поста разрешается беременным, больным, путешествующим, служащим и так далее – Церковь находит для человека много оправдательных моментов. Однако важно помнить, что определять и соблюдать меру поста мы с вами должны по совести.
Великий пост: что запрещается делать?
Так как пост совершается, в первую очередь, не ради воздержания от пищи, а ради возрастания в духовном делании, мы стараемся поститься постом благоприятным, угодным Богу. А это значит, что мы должны воздерживаться от злых дел, от телесных и душевных скверн, которым мы постоянно подвержены.
В пост нужно максимально отстраниться от гнева, обид, осуждения и попытаться делать еще больше добра, чем в другое время – таким образом мы подготовим себя к встрече Светлого Христова Воскресения.
Великий пост: кто может не соблюдать?
Послабление поста в гастрономическом плане разрешается беременным, больным, путешествующим, служащим, трудящимся и так далее – Церковь находит для нас много оправдательных моментов. Как поститься, более или менее строго, человек определяет вместе со своим духовником.
Однако важно помнить, что помимо гастрономического воздержания пост – это время усиленной молитвы, покаяния, доброделания. В этом отношении пост должен соблюдать каждый.
Почему Великий пост начинается в разное время?
Великий пост приурочен к Светлой Христовой Пасхе, переходящему Празднику, дата которого выпадает на период с 4 апреля по 9 мая, каждый год по-разному. Поэтому и Великий пост христиане считают неким передвижным Праздником.
Почему Великий пост длится 49 дней?
Великий пост состоит из двух периодов – Святой четыредесятницы, символизирующей сорокадневный пост Спасителя в пустыне (оканчивается накануне Лазаревой Субботы и Вербного Воскресения), и Страстной седмицы. Последняя неделя Великого поста – это отдельное событие (раньше ее даже называли крестной, страстной Пасхой), когда мы вспоминаем последнии дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Эти семь недель и приуготовляют нас к встрече Светлого Христова Воскресения.
Почему нельзя жениться в пост?
Вступление в брак предполагает вступление в супружеские взаимоотношения. А поскольку в Великий пост мы, по возможности, от них воздерживаемся, Церковь не благословляет вступление в брак и не совершает Таинство Венчания.
Можно ли курить или пить алкоголь в пост?
По Типикону, в воскресные дни на трапезе разрешается употребление вина, до двух красовуль. Очень трудно определить меру этих красовуль (приблизительно две чашки), но важно помнить, что мы делаем это для поддержания сил, а не наоборот.
Естественно, вино разрешается для тех, кто не страдает алкоголизмом: человек, которого даже капля вина может подтолкнуть к запою, должен полностью воздержаться от винопития.
А табакокурение в Великий пост запрещается категорически.
Можно ли есть морепродукты в пост?
Да, для поддержания сил в определенные дни разрешается употреблять в пищу морепродукты.
Почему нельзя растительное масло в пост?
По Типикону, пост – это воздержание не только от животной, но и от любой скоромной пищи, в том числе приготовленной с использованием растительного масла, хотя масло разрешается нам в праздничные и выходные дни. Тем не менее, мера поста определяется по силам каждого человека и по благословению духовника.
Если нарушил пост: что делать?
Если нарушил пост, нужно принести покаяние и постараться в будущем держаться крепче. Главное — не отступать, продолжать свой покоянный постный путь в ожидании радости Пасхи — Светлого Христова Воскресения.
Если согрешил в Великий пост – Бог не простит?
Грех всегда остается грехом: и во время поста, и вне поста. Наша земная жизнь направлена либо на борьбу с грехом, либо на укоренение в своей жизни греховного начала.
Если человек выбирает борьбу с грехом, он должен каяться и стараться в дальнейшем не согрешать, а если снова падает – то приносить еще большее покаяние, возлагать на себя еще большие труды, дабы некогда было грешить.
Если День рождения в Великий пост – можно ли отмечать, или это грех?
Смотря как вы отмечаете День рождения или День Ангела. Если это бурное застолье, после которого трудно вспомнить события вечера – такой праздник лучше не отмечать.
Если вы проводите этот день без обильного виновозлияния и переедания, без соблазнительных танцев и других греховных поступков; если вы с благодарностью вспоминаете своих родителей, делаете им какие-то подарки, может быть, совершаете какие-то добрые дела, собрав своих близких – такой День рождения вполне можно отметить.
Если приглашают в гости в Великий пост – нужно отказаться?
Не всегда есть возможность отказаться от похода в гости. Однако всегда можно найти такую меру посещения гостей, которая не нанесет вред ни тебе, ни, в первую очередь, тому, кто тебя пригласил. Нужно проникнуться событием и вместе с человеком порадоваться, если это радостное событие, или поплакать, если печальное. То есть прежде всего, нужно оказать внимание тому, кто тебя пригласил, а не сделать так, чтобы все внимание было на тебе и на твоем постном выражении лица.
Если угощают непостной едой – что делать?
Сегодня, когда многие люди придерживаются Великого поста, почти на любом застолье можно найти какие-то постные или умеренные яства. Однако бывает и так, что невозможно отказаться от непостной пищи – бабушка, которая никогда в жизни не постилась и наготовила тебе каких-нибудь мясных пирогов, обидится – тогда вполне можно утешить бабушку и съесть их, но потом возложить на себя более строгое постное состояние и понести большие труды за этот поступок.
Если человек умер в пост: это что-то значит?
Это значит только то, что человек созрел для будущей жизни, и Господь забрал его к Себе.
Если ребёнок зачат в пост – это как-то отразится на его будущем?
На будущем ребенка это никак не отразится. Во время Великого поста мы стараемся в меру сил воздерживаться от супружеских взаимоотношений, но если один из супругов не может от них воздерживаться, то отказать ему – тоже значит повергнуть его в греховное состояние. Так что дадим возможность Богу разбираться Самому, праведны мы или нет, а сами будем прикладывать усилия, чтобы сохранить Ему верность.
Фото Свтеланы Луганской
Если человек умер в пост: это что-то значит?
Это значит только то, что человек созрел для будущей жизни, и Господь забрал его к Себе. — разве христианство (православие в том числе) верит в инкарнацию