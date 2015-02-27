27 февраля 2015
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Великий пост — как правильно поститься?

Великий пост в вопросах и ответах священника

27 февраля — Великий пост. Кто-то из нас постится уже не первый год, кто-то постился ранее — но не вполне серьезно, а кто-то постится в этом году впервые и на многие свои вопросы еще не знает ответа. Мы собрали несколько самых распространенных вопросов о Великом посте и задали их протоиерею Игорю Фомину.

Великий пост – зачем он нужен?

Еще в первые христианские времена люди, желавшие креститься, некоторое время перед крещением соблюдали пост. Впоследствии из этого поста возник пост перед Святой Пасхой. Если проводить аналогию с крещавшимся, Великий пост дает нам возможность подготовиться и достойно встретить Христова и Праздник Его Воскресения.

Время поста – очень важный период для христиан: мы можем проверить себя, воспитать, сделать немножко лучше и чище. Сознательно лишая себя чего-то, мы обязательно приобретем что-то очень важное. Поэтому в пост мы добровольно лишаем себя каких-либо житейских удобств, тем самым освобождая место для духовных ценностей.

Как правильно поститься?

Разъяснения о том, как правильно поститься, содержатся в богослужебной книге Типикон. Воздержание в гастрономическом плане предполагает полное отречение от мясных и молочных продуктов, от яиц, рыбы и по будням – от растительного масла. В первые два дня Великого поста, а также в страстную Пятницу Типикон предписывает полностью воздерживаться от пищи.

Устав, который дается в Типиконе – это срединная модель нашего поста. Вместе с духовником (а не самостоятельно) человек определяет, как ему поститься – более или менее строго. Послабление поста разрешается беременным, больным, путешествующим, служащим и так далее – Церковь находит для человека много оправдательных моментов. Однако важно помнить, что определять и соблюдать меру поста мы с вами должны по совести.

Великий пост: что запрещается делать?

Так как пост совершается, в первую очередь, не ради воздержания от пищи, а ради возрастания в духовном делании, мы стараемся поститься постом благоприятным, угодным Богу. А это значит, что мы должны воздерживаться от злых дел, от телесных и душевных скверн, которым мы постоянно подвержены.

В пост нужно максимально отстраниться от гнева, обид, осуждения и попытаться делать еще больше добра, чем в другое время – таким образом мы подготовим себя к встрече Светлого Христова Воскресения.

Великий пост: кто может не соблюдать?

Послабление поста в гастрономическом плане разрешается беременным, больным, путешествующим, служащим, трудящимся и так далее – Церковь находит для нас много оправдательных моментов. Как поститься, более или менее строго, человек определяет вместе со своим духовником.

Однако важно помнить, что помимо гастрономического воздержания пост – это время усиленной молитвы, покаяния, доброделания. В этом отношении пост должен соблюдать каждый.

Почему Великий пост начинается в разное время?

Великий пост приурочен к Светлой Христовой Пасхе, переходящему Празднику, дата которого выпадает на период с 4 апреля по 9 мая, каждый год по-разному. Поэтому и Великий пост христиане считают неким передвижным Праздником.

Почему Великий пост длится 49 дней?

Великий пост состоит из двух периодов – Святой четыредесятницы, символизирующей сорокадневный пост Спасителя в пустыне (оканчивается накануне Лазаревой Субботы и Вербного Воскресения), и Страстной седмицы. Последняя неделя Великого поста – это отдельное событие (раньше ее даже называли крестной, страстной Пасхой), когда мы вспоминаем последнии дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Эти семь недель и приуготовляют нас к встрече Светлого Христова Воскресения.

Почему нельзя жениться в пост?

Вступление в брак предполагает вступление в супружеские взаимоотношения. А поскольку в Великий пост мы, по возможности, от них воздерживаемся, Церковь не благословляет вступление в брак и не совершает Таинство Венчания.

Можно ли курить или пить алкоголь в пост?

По Типикону, в воскресные дни на трапезе разрешается употребление вина, до двух красовуль. Очень трудно определить меру этих красовуль (приблизительно две чашки), но важно помнить, что мы делаем это для поддержания сил, а не наоборот.

Естественно, вино разрешается для тех, кто не страдает алкоголизмом: человек, которого даже капля вина может подтолкнуть к запою, должен полностью воздержаться от винопития.

А табакокурение в Великий пост запрещается категорически.

Можно ли есть морепродукты в пост?

Да, для поддержания сил в определенные дни разрешается употреблять в пищу морепродукты.

Почему нельзя растительное масло в пост?

По Типикону, пост – это воздержание не только от животной, но и от любой скоромной пищи, в том числе приготовленной с использованием растительного масла, хотя масло разрешается нам в праздничные и выходные дни. Тем не менее, мера поста определяется по силам каждого человека и по благословению духовника.

Если нарушил пост: что делать?

Если нарушил пост, нужно принести покаяние и постараться в будущем держаться крепче. Главное — не отступать, продолжать свой покоянный постный путь в ожидании радости Пасхи — Светлого Христова Воскресения.

Если согрешил в Великий пост – Бог не простит?

Грех всегда остается грехом: и во время поста, и вне поста. Наша земная жизнь направлена либо на борьбу с грехом, либо на укоренение в своей жизни греховного начала.

Если человек выбирает борьбу с грехом, он должен каяться и стараться в дальнейшем не согрешать, а если снова падает – то приносить еще большее покаяние, возлагать на себя еще большие труды, дабы некогда было грешить.

Если День рождения в Великий пост – можно ли отмечать, или это грех?

Смотря как вы отмечаете День рождения или День Ангела. Если это бурное застолье, после которого трудно вспомнить события вечера – такой праздник лучше не отмечать.

Если вы проводите этот день без обильного виновозлияния и переедания, без соблазнительных танцев и других греховных поступков; если вы с благодарностью вспоминаете своих родителей, делаете им какие-то подарки, может быть, совершаете какие-то добрые дела, собрав своих близких – такой День рождения вполне можно отметить.

Если приглашают в гости в Великий пост – нужно отказаться?

Не всегда есть возможность отказаться от похода в гости. Однако всегда можно найти такую меру посещения гостей, которая не нанесет вред ни тебе, ни, в первую очередь, тому, кто тебя пригласил. Нужно проникнуться событием и вместе с человеком порадоваться, если это радостное событие, или поплакать, если печальное. То есть прежде всего, нужно оказать внимание тому, кто тебя пригласил, а не сделать так, чтобы все внимание было на тебе и на твоем постном выражении лица.

Если угощают непостной едой – что делать?

Сегодня, когда многие люди придерживаются Великого поста, почти на любом застолье можно найти какие-то постные или умеренные яства. Однако бывает и так, что невозможно отказаться от непостной пищи – бабушка, которая никогда в жизни не постилась и наготовила тебе каких-нибудь мясных пирогов, обидится – тогда вполне можно утешить бабушку и съесть их, но потом возложить на себя более строгое постное состояние и понести большие труды за этот поступок.

Если человек умер в пост: это что-то значит?

Это значит только то, что человек созрел для будущей жизни, и Господь забрал его к Себе.

Если ребёнок зачат в пост – это как-то отразится на его будущем?

На будущем ребенка это никак не отразится. Во время Великого поста мы стараемся в меру сил воздерживаться от супружеских взаимоотношений, но если один из супругов не может от них воздерживаться, то отказать ему – тоже значит повергнуть его в греховное состояние. Так что дадим возможность Богу разбираться Самому, праведны мы или нет, а сами будем прикладывать усилия, чтобы сохранить Ему верность.

 

Фото Свтеланы Луганской

БАРИНОВА Дарья
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Комментарии

  • Андрей
    Апрель 17, 2016 15:04

    Если человек умер в пост: это что-то значит?
    Это значит только то, что человек созрел для будущей жизни, и Господь забрал его к Себе. — разве христианство (православие в том числе) верит в инкарнацию

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