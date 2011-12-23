Ученики: апостол Иаков Алфеев
Его отцом был некий Алфей (поэтому его зовут Иаковом Алфеевым), а мать его, вероятнее всего, была среди женщин, сопровождавших Христа. Не раз при перечислении женщин, сопутствовавших Христу и служивших Ему, мы встречаем имя Марии, матери Иакова Меньшего (Мф 27:56; Мк 15:40; 16:1; Лк 24:10).
Иаков, как повествует житие, проповедовал в Иудее. Потом с апостолом Андреем Первозванным отправился в Эдессу. Позже самостоятельно проповедовал в Газе и Елевферополе (Южная Палестина).
О его смерти и погребении существует несколько версий. Одни авторы, например Псевдо-Симеон Логофет, считают, что он погиб в Мармарике («побит камнями иудеями»), другие — что принял мученическую смерть по дороге в Египет в городе Острацине (распят на кресте).
Илл.: Апостол Иаков Алфеев. Дуччо ди Буонисенья, начало XIV века
Автор — редактор сайта «Азбука веры»
В продолжение темы номера «12 апостолов» читайте:
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- Апостол Варфоломей
- Апостол Филипп
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- Апостол Матфей мытарь, он же Левий Алфеев
- Апостол Симон Кананит
- Апостол Иаков Зеведеев
- Апостол Иоанн Богослов
- Апостол Фаддей, он же Иуда Иаковлев, или Леввей
- Андрей Первозванный
- Апостол Петр
- Иуда — один из двенадцати
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