23 декабря 2011
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Ученики: апостол Иаков Алфеев

Об этом апостоле из числа Двенадцати практически ничего не известно. Мы знаем, что звали его Иаков и что иногда его называли Иаков Меньший, чтобы отличать от другого Иакова, называемого Большим, или братом Господним (апостол от 70-ти).

Его отцом был некий Алфей (поэтому его зовут Иаковом Алфеевым), а мать его, вероятнее всего, была среди женщин, сопровождавших Христа. Не раз при перечислении женщин, сопутствовавших Христу и служивших Ему, мы встречаем имя Марии, матери Иакова Меньшего (Мф 27:56; Мк 15:40; 16:1; Лк 24:10).

Иаков, как повествует житие, проповедовал в Иудее. Потом с апостолом Андреем Первозванным отправился в Эдессу. Позже самостоятельно проповедовал в Газе и Елевферополе (Южная Палестина).

О его смерти и погребении существует несколько версий. Одни авторы, например  Псевдо-Симеон Логофет, считают, что он погиб в Мармарике («побит камнями иудеями»), другие — что принял мученическую смерть по дороге в Египет в городе Острацине (распят на кресте).

Илл.: Апостол Иаков Алфеев. Дуччо ди Буонисенья, начало XIV века

Автор — редактор сайта «Азбука веры»

 

В продолжение темы номера «12 апостолов» читайте:

 

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#Церковь #Тема: "12 апостолов"
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