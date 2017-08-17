Церковь празднует память семи Ефесских отроков
Один из юношей – Максимилиан был сыном градоначальника Ефеса, остальные шесть — Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Ексакустодиан (Константин) и Антонин — сыновьями знатных жителей этого города.
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Как /не/ умирали святые?
Умирать без страха? Терпеть муки перед лицом неотвратимой гибели стойко, спокойно, даже с улыбкой? Все это кажется парадоксальным, сказочным, невозможным. Ведь человеку свойственно панически бежать или же бессильно падать перед лицом смерти — таков молчаливый диктат инстинкта самосохранения. Но святые умирали совершенно иначе — с полным осознание того, что смерть побеждена. Вновь и вновь бесстрашно вопрошая: «Смерть, где твое жало?». И ответа слышно не было.
Представ перед императором, они исповедовали веру во Христа, за что их тут же лишили воинского звания, но, в тоже время, отпустили, надеясь, что они образумятся.
Юноши ушли из города и скрылись в пещере горы Охлон, где молились, готовясь к мученическому подвигу. Однажды, самый младший из них – Иамвлих, придя в город за хлебом, узнал, что Декий вернулся в Ефес из военного похода и ищет их, чтобы вызывать на суд.
Максимилиан воодушевил друзей выйти из пещеры и добровольно явиться к императору. В тоже время, узнав, где скрываются отроки, Декий повелел заложить вход в пещеру камнями, чтобы они умерли в ней от голода и жажды. Его желание было исполнено, но двое сановников, бывшие тайными христианами, вложили среди камней запечатанный ковчежец, в котором находились две оловянные дощечки с именами юношей.
Однако отроки, находясь в пещере, не умерли, так как Господь навел на них чудесный сон, в котором они пребывали два века. Они проснулись, будучи неожиданно обнаруженными, именно в тот момент, когда гонений на христиан уже не было, но появились еретики, утверждавшие, что после смерти нет воскресения. Таким образом, через них Господь засвидетельствовал обратное.
С воскресшими юношами успел побеседовать сам император Феодосий Младший (408-450). После того, как они снова внезапно уснули, уже до всеобщего воскресения, он хотел каждого из отроков положить в драгоценную раку.
Однако святые отроки явились ему во сне и сказали, чтобы тела их были оставлены в пещере на земле. В ХII веке русский паломник игумен Даниил видел в пещере святые мощи семи отроков.
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