21 августа 2017
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Церковь чтит Толгскую икону Божией Матери

Память чудотворной Толгской иконы Божией Матери празднует Православная Церковь в понедельник 21 августа.

По преданию, икона явилась в 1314 году епископу Ростовскому Прохору, когда тот возвращался из Кирилло-Белозерского монастыря в Ярославль.

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Святитель Прохор остановился на ночлег на берегу Волги, в шести верстах от города, в месте впадения в нее речки Толга.

Ночью он увидел на противоположенном берегу столб света и чудесно возникший мост через Волгу, ведущий к нему. Взяв свой посох, он направился к видению. Приблизившись к огненному столпу, святитель Прохор увидел в нем икону Пресвятой Богородицы, стоявшую на воздухе. Пораженный видением, он долго молился, а возвращаясь обратно, забыл взять свой посох.

Утром слуги епископа Прохора не смогли найти его посох, и он рассказал им о ночном событии. По повелению владыки, слуги отправились на другой берег, где нашли посох и икону Божией Матери, стоящую на земле.

На месте чудесного явления, по поручению святителя, была построена деревянная церковь, а при ней основан женский монастырь, получивший название Толгского Введенского.

По преданию Церкви, от Толгской иконы произошли различные чудеса, в том числе многие исцеления и воскрешение мертвого ребенка.

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Фото с сайта vpmon.ru

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