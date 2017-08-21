Церковь чтит Толгскую икону Божией Матери
По преданию, икона явилась в 1314 году епископу Ростовскому Прохору, когда тот возвращался из Кирилло-Белозерского монастыря в Ярославль.
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Ночью он увидел на противоположенном берегу столб света и чудесно возникший мост через Волгу, ведущий к нему. Взяв свой посох, он направился к видению. Приблизившись к огненному столпу, святитель Прохор увидел в нем икону Пресвятой Богородицы, стоявшую на воздухе. Пораженный видением, он долго молился, а возвращаясь обратно, забыл взять свой посох.
Утром слуги епископа Прохора не смогли найти его посох, и он рассказал им о ночном событии. По повелению владыки, слуги отправились на другой берег, где нашли посох и икону Божией Матери, стоящую на земле.
На месте чудесного явления, по поручению святителя, была построена деревянная церковь, а при ней основан женский монастырь, получивший название Толгского Введенского.
По преданию Церкви, от Толгской иконы произошли различные чудеса, в том числе многие исцеления и воскрешение мертвого ребенка.
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Фото с сайта vpmon.ru
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