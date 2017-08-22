Церковь чтит память святого апостола Матфия
Апостол Матфий был родом из Вифлеема, происходил он из колена Иудина. Согласно Преданию, с раннего детства он изучал Священное Писание под руководством святого Симеона Богоприимца.
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12 апостолов
За Иисусом следовали толпы, особенно после того, как увидели Его чудеса. Он отобрал из этих сотен или даже тысяч всего двенадцать человек, которые ничем не выделялись – ни образованием, ни родом занятий, ни даже какой-то особенной духовной прозорливостью
После Вознесения Господня Матфий был жребием избран в число 12 апостолов вместо отпавшего Иуды Искариота (Деян. 1, 15-26). После Сошествия Святого Духа святой Матфий проповедовал Евангелие в Иерусалиме и Иудее вместе с другими апостолами.
В дальнейшем он побывал с миссией в Антиохии Сирийской, в каппадокийском городе Тиане и в Синопе. В последнем городе его посадили в темницу, откуда его чудесным образом спас святой Андрей Первозванный.
Далее он проповедовал в Амасии на берегу Понта, а вместе с апостолом Павлом – в Едессе и Севастии, а еще позже – в Эфиопии Понтийской (нынешняя Западная Грузия) и Македонии.
Неоднократно святой Матфий подвергался смертельной опасности, но каждый раз Господь хранил его для дальнейшего служения. Своей проповедью апостол обратил к христианству множество людей.
В итоге, по наущению иудейского первосвященника Анана, святой Матфий был схвачен в Иерусалиме и предан суду Синедриона. За проповедь перед членами суда о том, что Христос – истинный Бог и Мессия, святого Матфия забили на смерть камнями. Скрывая преступление, иудеи отсекли ему голову как противнику кесаря.
По другим сведениям, апостола Матфия распяли на кресте, а некоторые указывают, что он скончался в Колхиде. Смерть за Христа святой апостол принял около 63 года.
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Изображение (фрагмент) с сайта pravoslavie.ru
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