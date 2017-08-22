22 августа 2017
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Церковь чтит память святого апостола Матфия

Память святого апостола Матфия (+ ок. 63 г.) празднует Православная Церковь во вторник 22 августа 2017 года.

Апостол Матфий был родом из Вифлеема, происходил он из колена Иудина. Согласно Преданию, с раннего детства он изучал Священное Писание под руководством святого Симеона Богоприимца.

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12 апостолов

За Иисусом следовали толпы, особенно после того, как увидели Его чудеса. Он отобрал из этих сотен или даже тысяч всего двенадцать человек, которые ничем не выделялись – ни образованием, ни родом занятий, ни даже какой-то особенной духовной прозорливостью

В годы земного служения Иисуса Христа, Матфий был избран Спасителем в число 70 учеников, которых Он «посылал по два пред лицем Своим» (Лк. 10, 1).

После Вознесения Господня Матфий был жребием избран в число 12 апостолов вместо отпавшего Иуды Искариота (Деян. 1, 15-26). После Сошествия Святого Духа святой Матфий проповедовал Евангелие в Иерусалиме и Иудее вместе с другими апостолами.

В дальнейшем он побывал с миссией в Антиохии Сирийской, в каппадокийском городе Тиане и в Синопе. В последнем городе его посадили в темницу, откуда его чудесным образом спас святой Андрей Первозванный.

Далее он проповедовал в Амасии на берегу Понта, а вместе с апостолом Павлом – в Едессе и Севастии, а еще позже – в Эфиопии Понтийской (нынешняя Западная Грузия) и Македонии.

Неоднократно святой Матфий подвергался смертельной опасности, но каждый раз Господь хранил его для дальнейшего служения. Своей проповедью апостол обратил к христианству множество людей.

В итоге, по наущению иудейского первосвященника Анана, святой Матфий был схвачен в Иерусалиме и предан суду Синедриона. За проповедь перед членами суда о том, что Христос – истинный Бог и Мессия, святого Матфия забили на смерть камнями. Скрывая преступление, иудеи отсекли ему голову как противнику кесаря.

По другим сведениям, апостола Матфия распяли на кресте, а некоторые указывают, что он скончался в Колхиде. Смерть за Христа святой апостол принял около 63 года.

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Изображение (фрагмент) с сайта pravoslavie.ru

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