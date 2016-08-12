Тотьма
Митрополия русской Америки
Тотемский район Вологодской области — территория необычная. Здесь, в глухом краю лесов и рек, родились выдающиеся землепроходцы, деятельность которых позволила называть Тотьму ни много ни мало «метрополией Русской Америки». Здесь, в отдалении от крупных городов, зарождалась уникальная архитектурная школа «тотемского барокко», визитной карточкой которой стали уникальные картуши — «клейма», являющиеся частью кладки стены. Здесь творили выдающиеся мастера — резчики, игрушечники, жестянщики, создавшие богатый мир художественных образов и смыслов. Сегодняшняя Тотьма бережно сохраняет деревянную и каменную застройку, площади и улицы, величественные храмы и монастырь, а также память о тех людях, без которых Тотьма не была бы Тотьмой, — купцах-путешественниках.
Наверное, прекраснее всего Тотьма бывает ранним летним утром. Стоит спуститься с Сухонского моста на самую живописную набережную Тотьмы — Краснофлотскую и не спеша идти по ней, наслаждаясь всем вокруг: цветами, запахами, звуками. Рыбацкие лодки и бакены на Сухоне, чайки, добротные купеческие дома в два этажа и белеющая впереди церковь Троицы в рыбачьей слободе — именно такая Тотьма нравится туристам, уставшим от шума больших городов.
После прогулки по тихой и сонной набережной, постепенно зарастающей ивняком, кажется невообразимым, что именно здесь, по Сухоне, когда-то проходил главный водный путь из России в Европу, разгружались купеческие корабли, велась бойкая торговля. И именно отсюда, с этих берегов, уже после угасания торговых путей, отправились к берегам Американского континента двадцать крупных экспедиций, организованных предприимчивыми тотьмичами. И именно эта земля, на первый взгляд настолько русская, насколько только могут быть русскими поморские и вологодские земли, имеет на гербе американского зверя — алеутскую черную лису — и считает своим побратимом город Бодега-Бэй в Калифорнии.
Форточка в Европу… и Азию
История Тотьмы — это история России в миниатюре. Город, несколько раз терявший основной источник дохода и вроде бы, по законам жанра, обязанный прекратить существование, вновь поднимался с колен и находил в своем незавидном положении новые плюсы.
Тотьма как «метрополия Русской Америки» родилась тоже не от хорошей жизни. Небольшой городок, основанный в 1137 году, расцвел в семнадцатом столетии благодаря открытому Ричардом Ченслером и его экспедицией водному пути из России в Европу. Через архангельский порт, а далее по Двине и Сухоне через Устюг, Тотьму и Вологду следовали караваны купеческих кораблей, имевших торг на всех пристанях — от 500 до 1000 судов ежегодно. Широкие возможности для торговли позволяли Тотьме вести относительно безбедное существование, пока Петр Первый (к слову, трижды бывавший в городе) не основал «окно в Европу» на берегах Балтики. За этим последовал указ: всяческую торговлю вести через Петербург — и ближе, и быстрее, и шведам ясно, кто здесь теперь хозяин; а торговый путь через Архангельск вообще ликвидировать. «Форточка в Европу» захлопнулась.
Выход из такого положения нашелся довольно скоро. В 1728 году через Тотьму проходит Первая Камчатская экспедиция, направленная на Дальний Восток. За ней потянулись и другие: эпоха географических открытий для России только начиналась. Возвращавшиеся из этих экспедиций землепроходцы приносили устюжанам, вологжанам, тотьмичам совершенно ошеломляющие известия о богатствах сибирских земель, в первую очередь — о ценнейшей в те времена пушнине. Выход был найден быстро. Оставшиеся без широких возможностей для торговли жители посухонских городов устремились на восток — «встречь Солнцу». И в этом деле больше всего прославились тотьмичи: двадцать экспедиций (одна пятая от всех известных исторической науке) были снаряжены именно предками современных жителей Тотьмы.
Организовать экспедицию было делом затратным, и тогда купцы складывали свои капиталы в «компании», отчего и были прозваны «компанейщиками». Чтобы представить, насколько прибыльным был этот трудный промысел, можно привести в пример показательный расчет: за шкурку черной лисы в то время давали 120 рублей, тогда как, к примеру, за корову — рубль. Помимо черных лис, среди тотьмичей-промысловиков пользовались широким спросом бобры, песцы, каланы. Вскоре на «пушных» капиталах стали богатеть целые купеческие династии тотьмичей: Холодиловы, Пановы, Нератовы, Кузнецовы, Мясниковы…
Храмы пахнут морем
Колокольный звон Входоиерусалимской церкви разносится далеко по округе и слышен даже за пределами городка. В 2011 году тотьмичи — от мала до велика, от предпринимателей-меценатов до простых людей — всем миром восстановили звонницу храма, который и сейчас является лучшим памятником тотемским мореходам. Он построен на средства купцов Григория и Петра Пановых, снарядивших судно «Иулиан» к Лисьим островам и прославившихся среди прочих компанейщиков своим добрым нравом по отношению к местному населению. Храм-корабль с колокольней-мачтой — так называют эту необычную церковь тотьмичи. И правда, морем здесь пахнет: ведь в орнаментах этой церкви можно даже найти морские звезды и раковины.
Тотемские храмы — это, несомненно, феномен. В вологодской глуши, среди лесов, в городе с населением, не превышавшим в восемнадцатом столетии 4000 человек, возникла и развилась собственная архитектурная школа. Исследования, начатые тотемским краеведом С. М. Зайцевым, привели к удивительным результатам — выявили тесную взаимосвязь тотемского архитектурного стиля с морскими вояжами тотемских купцов. Целый ряд великолепных тотемских храмов возник в благодарность Богу за успешное возвращение из сложного путешествия, а заработанные в Сибири и на Алеутах капиталы позволяли строить богато.
Главная особенность тотемского барокко состоит в обилии картушей — характерных для стиля барокко украшений в виде щита или полуразвернутого свитка. Такие элементы, только рисованные, по-видимому, присутствовали на старинных географических картах, которыми и пользовались многие купцы-путешественники. Тотемские картуши отличаются от обычных (лепных, резных или рисованных), являясь не внутренним, а внешним элементом убранства храмов и представляя собой часть кладки стены, как правило, выступающую на треть кирпича. На внутренних полях картушей в изобилии присутствуют морские звезды и цветы, трилистники, кресты и раковины — в общем, буйство фантазии неизвестных архитекторов поражает воображение!
Американская мечта русского человека
В залах Входоиерусалимского храма почетное место занимает герб города — черная лиса на золотом поле. Герб дарован самой императрицей Екатериной Второй — «в знак того, что жители сего города в ловле сих зверей упражняются». Русский город с американской лисой на гербе и сейчас не теряет связи с далекими берегами. Объединяет Россию и США, Тотьму и Калифорнию личность последнего тотемского морехода, мещанина Ивана Кускова, который воплотил своей жизнью «американскую мечту» — впрочем, сделал это совсем по-русски.
Иван Кусков отправился к берегам Русской Америки, в общем-то, вынужденно, спасаясь от нажитых им в Тотьме крупных долгов — и проявил себя незаурядным организатором, выдающимся дипломатом, одним из самых ярких деятелей государственной Русско-Американской компании, став «правой рукой» и незаменимым помощником правителя русских колоний в Америке Александра Баранова. Иван Кусков вошел в историю как основатель самого южного русского поселения на Американском континенте — крепости Росс. Русский флаг над побережьем северной Калифорнии был поднят в 1812 году.
Крепость, созданная для снабжения провиантом более северных русских колоний, жила трудно, но интересно: вела дипломатические войны с претендовавшими на эти земли испанцами, укрывала в своих стенах дружественно настроенных индейцев племени кашайя-помо, постепенно росла и застраивалась новыми зданиями. Иван Кусков был комендантом Росса в течение почти десятилетия и оставил свое детище лишь в 1821 году, будучи уже возведенным в чин коммерции советника. Ивану Александровичу удалось вернуться в Тотьму, но в 1823 году, прожив в родном городе лишь несколько месяцев, выдающийся тотьмич, путешественник и дипломат скончался.
Женой Ивана Александровича была, по свидетельствам современников, «природная американка», представительница индейского племени, взявшая в православии имя Екатерина Прохоровна. В Тотьму семья прибыла еще и с приемной воспитанницей-креолкой. После смерти Кускова следы и его жены, и воспитанницы затерялись; и прибывшие в Тотьму в 2012 году представители сохранившего свою культуру и идентичность племени кашайя-помо очень хотели найти в тотьмичах заметные только им этнические черты. Увы, потомки «тети Кати американки» так и не были найдены — но диалог культур спустя века получился совершенно потрясающий. Индейцы, исполнившие ритуальный танец почнта на могиле Кускова в Тотьме, вручили руководству района и сотрудникам музея «Декларацию о дружбе и сотрудничестве», где еще раз подчеркнули высокую роль Ивана Кускова в спасении их племени от истребления.
В Тотьму приезжают не только индейцы. Жители США, работники и волонтеры национального музея-заповедника штата Калифорния «Форт Росс» — всегда желанные гости города. С 1991 года Тотьму и Форт Росс объединяют ежегодные колокольные перезвоны. Несколько лет назад появилась традиция вести видеотрансляцию через Skype, либо обмениватсья записанными заранее видеороликами. «Дни Русской Америки», которые проводятся в Тотьме в последние выходные июля, неизменно собирают у дома-музея Ивана Кускова широкую аудиторию.
Сухопутная Тотьма и сейчас живет и дышит морской историей. Кафе «Калифорния» и «Форт Росс», кемпинг «Аляска», памятник мореходам и землепроходцам на центральной площади в виде ладьи, расправившей парус с очертаниями местных храмов, — все здесь напоминает о славных страницах прошлого.
Но прошлое не ушло в стены музеев — слава «города мореходов» вполне может продолжиться и на современном этапе. Именно здесь, в Тотьме, в живописном месте на берегу Сухоны открыта «Школа путешественников Федора Конюхова». Известный мореплаватель, яхтсмен, альпинист, а с недавних пор еще и священник лично выбрал для размещения школы своего имени Тотьму ввиду славной истории путешественников и сопутствующих традиций. Конюхов лично курирует проект и в течение года неоднократно бывает в Тотьме.
Северный оазис
«Тихой гаванью» можно было бы представить музеи города, которых здесь, на ограниченном пространстве, шесть; однако Тотемское музейное объединение сейчас скорее напоминает поднявший все паруса парусник со своей официальной эмблемы. В 2015 году музейному делу в Тотьме исполняется сто лет, и планов по дальнейшему развитию великое множество. В минувший год музейное объединение города привлекло из сторонних источников на свое развитие около полутора миллионов рублей.
Совсем недавно музей вместе с Тотемским народным театром бурно отпраздновали 250-летие основателя Форта Росс: поставили спектакль «Американский бал у Кусковых». За последние полтора года это четвертый спектакль, поставленный местными театралами на сюжеты из истории города. Тотемский народный театр — гордость и еще один «бренд» города мореходов. Любительский коллектив под руководством педагога-балетмейстера Светланы Самодуровой и хирурга Тагира Саберова неоднократно становился победителем областных конкурсов, а сейчас живет мечтой сыграть новый спектакль в стенах Форта Росс. Свое творчество для гостей из США на тотемской сцене театралы уже демонстрировали.
Вообще Тотьма выглядит «оазисом» среди непроглядных лесов и редких деревушек огромного пространства между Вологдой и Великим Устюгом. Жизнь здесь бьет ключом: функционируют, помимо шести музеев и народного театра, молодежный центр, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, ряд предприятий пищевой промышленности, музыкальная и художественная школы. Город принимает в год более ста тысяч туристов; большинство из них, правда, транзитные путешественники по Русскому Северу, приезжающие сюда ради уникальности храмов и богатых коллекций музеев. Но в последний год возникает и еще одна причина посетить Тотьму: начато возрождение Спасо-Суморина монастыря.
Эта обитель была основана на мысу близ слияния небольших речек Ковды и Песьей Деньги в 1554 году монахом вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря Феодосием Сумориным. Основатель монастыря впоследствии был канонизирован как преподобный Феодосий Тотемский, его нетленные мощи и сейчас, пережив все годы лихолетья, находятся в действующем Рождественском храме Тотьмы. Но сам монастырь нуждается в возрождении: до наших дней сохранилась примерно половина некогда прекрасного комплекса, от трех башен ограды осталась одна, провалами окон зияет настоятельский корпус, безвозвратно утрачена колокольня высотой 81 метр. Остались — несколько зданий, великолепный Вознесенский собор и надежда. Надежда на возрождение, которая питает сейчас и настоятеля новообразованного архиерейского подворья — иеромонаха Феодосия (Писарева). За год существования подворья на руинах монастыря возрождается жизнь — вместе с возникшей здесь молельной комнатой, с колоколами, приобретенными на средства тотемского мецената Владимира Глазачева, потомка купеческой династии Арсаковых. Тотьма выходит на субботники и помогает восстанавливать монастырь — кто словом, кто делом.
Тотьмичам не привыкать справляться с самыми трудными жизненными ситуациями — и сейчас можно быть уверенными в том, что потомки тотемских мореходов смогут и возродить обитель Феодосия Тотемского, и остановить ту не слишком заметную, но все же имеющуюся убыль населения, постепенно «отходящего» в более крупные города.
Совсем недавно Тотьма была в числе финалистов всероссийского конкурса «Россия-10», проводимого ВГТРК и Русским географическим обществом. Тотемские картуши — украшение стен местных храмов-кораблей — шли далеко впереди всех достопримечательностей Вологодской области, соперничая с несравненно более известными Кижами, Петергофом, Байкалом. В голосовании участвовал весь город — от мала до велика. Жителям малого города с большой историей очень хотелось, чтобы о Тотьме узнало как можно большее количество народа. Итоговое 20-е место среди более чем 800 историко-культурных и природных объектов тотьмичи сочли несомненной победой, которая дала силы на дальнейшие, уже осязаемые прорывы.
«Где ваша Тотьма, а где море?» — неоднократно говорили усталые чиновники разных ведомств Станиславу Зайцеву, пытаясь доказать фанатичному краеведу необходимость сноса ряда местных памятников. Тогда за Зайцевым моря не было — но оно есть сейчас, и это море — людское, море тотьмичей, которые любят и ценят свой город. И как раньше корабли тотьмичей-землепроходцев вел святой Николай, которому местные мореходы возносили молитвы, так и сейчас нынешнюю Тотьму ведут в будущее колокольни-мачты местных храмов с многочисленными престолами, посвященными покровителю всех путешественников планеты.
На заставке фрагмент фото: Корабль на Сухоне. Фото Ивана Попова
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